Clipe grele pentru Sofia Vicoveanca. Artista de muzică populară a pierdut ce avea mai drag în timpul pandemiei

Artiștii au avut enorm de suferit în ultimele luni din cauza pandemiei de coronavirus, lucru confirmat și de cântăreața de muzică populară Sofia Vicoveanca (78 de ani). Solista din Suceava a mărturisit că din cauza virusului a pierdut ce avea mai drag, spectacolele și concertele.

Îndrăgita cântăreață a povestit că în ultimele 5 luni a avut un singur eveniment și acesta mic, restrâns, la o rudă apropiată. Interpreta vorbește cu tristețe despre perioada grea din ultimele luni și așteaptă cu nerăbdare să ajungă din nou pe scenă.

„Am cântat într-un singur loc, la un cumătru, dar a fost puțină lume, s-a păstrat distanța. Duminică o să cânt, o să fiu pe scenă la Botoșani. Dar va fi la fel, puțină lume și la distanță”, a povestit Sofia Vicoveanca într-un interviu pentru click.ro.

Artistei Sofia Vicoveanca i-a lipsit cântatul, în pandemie

„Mi-a lipsit foarte mult cântatul. E greu să nu te mai poți exprima artistic așa cum trebuie”, a mai precizat renumita cântăreață care a ținut să sublinieze faptul că nu a putut repeta pentru că stă la bloc și nu a vrut să-și deranjeze vecinii.

Artista este de părere că ultimele luni pierdute din cauza virusului sunt echivalente cu un an, mai ales că această breaslă a fost una dintre cele mai „oropsite”. Sofia Vicoveanca a încercat să profite de timpul petrecut acasă, în izolare, și a lucrat la noul său album.

În plus, moldoveanca a mărturisit că a scris poezii și a devenit mult mai activă pe rețelele de socializare unde și-a ținut fanii la curent cu noile sale melodii care vor fi incluse într-un album care va apărea pe piață cel mai probabil în perioada sărbătorilor de iarnă.

„În pandemie am stat în casă, cuminte. Am scris, am înregistrat piese. Până acum am înregistrat patru melodii din 20 de melodii pentru un album nou. Va fi gata probabil de Sărbători. Nu mă grăbesc.

Noi, artiștii, am fost cei mai oropsiți. Să nu cânți pentru public atâta vreme. E foarte greu. Consider că am pierdut un an. Oamenii s-au înrăit.

Eu stau la bloc, dar am mai fost și la căsuța mea de la Vicov. La bloc nu pot cânta. A fost greu”, a mai spus artista, potrivit sursei citate mai sus.

