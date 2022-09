Clipe grele pentru Victor Slav. De ce a ajuns Sofia, fiica lui și a Biancăi Drăgușanu, la spital: „A fost foarte curajoasă”

Victor Slav a vorbit despre ultimele luni din viața lui. S-a bucurat de concediul petrecut de fiica sa, însă, înainte de asta, a trecut prin câteva momente dificile, deoarece micuța a ajuns la spital. Totodată, el a făcut lumină și în scandalul consumului de droguri, izbucnit în anul 2019.

De ce a ajuns Sofia, fiica lui Victor Slav și a Biancăi Drăgușanu, la spital: „A fost o perioadă destul de grea, dar am trecut de ea”

Invitat la Antena Stars pentru a povesti despre lucrurile care s-au petrecut în ultima perioadă în viața sa, Victor Slav a povestit că a avut o vară plină. A fost naș de botez și s-a bucurat din plin de clipele petrecute alături de Sofia.

însă, înainte de asta, au trecut prin momente dificile. Fetița, care abia se întorsese din , a fost internată timp de mai multe zile în spital.

„Am încercat să plec și eu concediul pe undeva, să-mi fac și eu concediul alături de fiica mea. Am reușit, spun asta pentru că a și fost bolnăvioară. A venit din Turcia și am stat vreo patru zile prin spital.

A luat o bacterie. A fost o perioadă destul de grea, dar am trecut de ea. A fost foarte curajoasă și a trecut repede”, a mărturisit Victor Slav la

Totodată, fostul prezentator a vorbit și despre relația cu iubita lui și a dezvăluit dacă urmează o posibilă cerere în căsătorie.

„Sunt într-o relație foarte frumoasă, de trei ani. Eu sunt un om foarte serios, mă gândesc la lucruri serioase, dar nu ne-am făcut planuri. Eu iau lucrurile așa cum vin ele”, a adăugat vedeta.

Victor Slav a făcut lumină în scandalul consumului de droguri, la trei ani de la eveniment

În anul 2019, în spațiul public a apărut informația conform căreia Victor Slav a fost prins conducând sub influența consumului de droguri. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a făcut lumină în privința acelui episod și a povestit cum s-au petrecut, de fapt, lucrurile.

El și Cătălin Cazacu se întorceau de la un eveniment pe care l-au prezentat și, după ce l-a lăsat acasă pe prezentatorul de la Antena Stars, a fost oprit de un echipaj de Poliție.

„O să țin minte toată viața. Era 11 august, era 22:30, veneam de la Bacău, mă duceam spre casă. M-a oprit Poliția, noi dormisem trei ore.

Eu am condus și eram obosit. Mașina de Poliție era în fața mea, cu girofarul pornit. Am avut impresia…era și noapte, mașina de Poliție mergea cu 40 km/h, ceva de genul ăsta”, a explicat Victor Slav.

Din cauza oboselii, Victor Slav nu și-a dat seama că a greșit intrarea pe autostradă și a depășit pe linia continuă, ceea ce a atras atenția autorităților. A fost testat pentru consumul de alcool și apoi pentru cel de droguri, la care a primit un rezultat fals pozitiv.

„Eu am încercat să-i explic că nu mi-am dat seama. Mi-a pus fiola pentru băutură, zero. Și apoi îmi spune, ‘Ați mai făcut vreodată drug testul?’ (…)

După cinci minute, vine la mașină și spune, ‘Domnul Slav, avem o problemă. Ați fost depistat pozitiv la canabis’. Deci, crede-mă, în secunda aia, eu nu mi-am dat seama ce înseamnă. M-a crezut, nu m-a crezut, nici nu contează”, a povestit Victor Slav.

„Lucruri de genul ăsta îți pot schimba total traiectoria vieții”

Ulterior, Victor Slav a mers la IML, acolo unde i s-au luat mai multe probe, din care a rezultat că nu consumase substanțe interzise.

„N-a murit nimeni. Eu sunt bătătorit. Polițistul de caz, până să vină analiza, îmi spunea ‘Domnul Slav, stați liniștit, că dacă vine analiza și iese rezultatul 0,04, se clasează, pentru că puteți fi fumător pasiv’. Rezultatul meu a ieșit 0,00 de la IML. Lucruri de genul ăsta îți pot schimba total traiectoria vieții”, a spus vedeta.

Cu toate acestea, timp de câteva luni, cât a așteptat verdictul testelor, Victor Slav nu a avut dreptul să conducă. În plus, viața lui a fost dată peste cap și a avut de suferit din cauza oamenilor care credeau în faptul că a consumat droguri.

A deschis un proces împotriva Statului Român, în cadrul căruia a cerut daune morale în valoare de 500.000 de euro, însă acesta încă nu s-a finalizat.

„De aia am și dat Statul în judecată. Vreau să-mi explice și mie cineva, fiind nevinovat, de ce stau eu opt luni fără carnet? De ce stau patru luni să-mi vină niște analize și de ce stau după aia încă patru luni ca judecătorul să-mi dea o foaie? Opt luni în care să fiu stigmatizat, pus la zid. Deci, este clar că, undeva, legea nu este ok.

(…) Eu am pierdut primul proces. Am mers la Înalta Curte. Am avut noi dreptate, iar acum s-a întors la Tribunal și trebuie să se rejudece. O să se judece, dar, deocamdată, suntem în vacanță judecătorească”, a declarat Victor Slav.