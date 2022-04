Clipe grele pentru Vladimir Putin. Președintele Rusiei, în doliu

Vladimir Jirinovski, a fondat mișcarea politică de extremă-dreapta, Partidul Liberal Democrat (LDPR), pe care a condus-o timp de peste 30 de ani.

Clipe grele pentru Vladimir Putin. A murit Vladimir Jirinovski

Decesul lui Jirinovski a fost confirmat de președintele Dumei de Stat a Federației Ruse. “După o suferință gravă și îndelungată, Vladimir Volfovici Jirinovski a murit.

Un politician strălucitor, talentat, un om care a înțeles profund cum funcționează lumea și a prevăzut multe. A fost mereu în centrul evenimentelor”, a scris Veaceslav Volodin pe canalul său Telegram, scrie .

, Jirinovski, care avea o stare de sănătate în declin de ceva timp, era grav bolnav de câteva săptămâni după contractarea COVID-19, în ciuda faptului că a susținut că a primit opt ​​doze de vaccin.

Într-una dintre ultimele sale apariții publice de la sfârșitul lunii decembrie, Jirinovski părea să prezică cu o acuratețe uluitoare , spunând într-un discurs în fața Dumei: „La ora 4 a.m., pe 22 februarie, veți simți noua noastră politică.

Mi-aș dori ca 2022 să fie un an liniștit, dar ador adevărul. Eu spun adevărul de 70 de ani. Acesta nu va fi un an pașnic. Acesta va fi un an în care Rusia va deveni din nou o țară mare.”

Personalitate scandaloasă și izbucniri vulgare

În calitate de lider din 1989 al LDPR, care, în ciuda numelui său, susținea un populism ultranaționalist, Jirinovski și-a creat un spațiu unic în sistemul politic rus prin personalitatea sa scandaloasă și izbucnirile sale adesea vulgare, scrie .

În ultimii ani, el a fost uneori supranumit „Trump al Rusiei”, iar stilul său politic este comparat cu cel al fostului președinte al SUA.

Pozițiile sale politice provocatoare, care propuneau cucerirea militară a Asiei Centrale și Orientul Mijlociu, bombardarea statelor baltice cu deșeuri toxice și aruncarea de bombe nucleare asupra Japoniei și Marii Britanii, au fost însoțite de comportamentul său personal scandalos, inclusiv angajarea în lupte cu pumnii în parlamentul rus, atacarea adversarilor politici și, într-o ocazie, instruirea asistenților să violeze o jurnalistă însărcinată.