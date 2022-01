Clipe grele la Survivor România 2022. Cea mai grea probă de până acum face victime printre concurenți

Concurenții de la Survivor România 2022 trec prin clipe grele în următoarea ediție a emisiunii. Faimoșii și Războinicii se vor lupta în cea mai grea probă de până acum, care face deja primele victime.

Unii dintre concurenți au nevoie de îngrijiri medicale din cauza accidentării pe traseu, printre care și Andreea Tonciu.

Următoarea ediție a reality show-ului difuzat la Pro TV va putea fi urmărită duminică seară, de la ora 20:00, atunci când cele două echipe vor disputa jocul pentru recompensă.

Clipe grele la Survivor România 2022

Unii dintre trec prin clipe grele în a patra ediție a show-ului. Este disputat jocul pentru recompensă, iar miza este mare.

Apar deja primele accidentări în rândul concurenților, care au nevoie de îngrijiri speciale.

Andreea Tonciu se accidentează pe traseu, iar coechipierii și echipa medicală sar în ajutorul ei. Și câțiva dintre Războinici au nevoie de ajutorul medicului în următoarea ediție .

Cine a fost eliminat de la Survivor România 2022 până acum

Xonia , fiind cea care a strâns cele mai puține voturi din partea publicului. Artista a fost propusă pentru eliminare alături de Roxana Ciuhulescu și Cătălin Zmărăndescu. În lacrimi, cântăreața și-a luat rămas-bun de la colegii ei.

În ediția a treia Survivor România 2022, Războinicul Liviu Mihalca le-a spus coechipierilor și prezentatorului că nu mai face față probelor grele din competiție și că i-ar fi mai bine acasă. Producătorii au ținut cont de dorința lui, astfel că .

“Consider că noi ne-am format ca un pumn și dacă un deget se rupe el trebuie pansat. Consider că acel deget am fost eu și cel mai bun pansament pentru mine ar fi înlocuirea mea sau părăsirea concursului.

Consider că nu pot să mă numesc un bun supraviețuitor, cum ar fi Faimoșii, ei au supraviețuit mai mult decât noi. Mi-e frică să mai intru pe traseu din anumite motive, nu vreau să îi trag în jos și pe colegii mei, vreau să îi susțin și în locul meu poate merită cineva mai mult decât mine să intre.

Primele zile au fost ok, dar consider că nu pot să duc această competiție până la sfârșit, nu pot să o câștig și nu are rost să mă amăgesc pe mine și pe colegii mei. Survivor nu este pentru toată lumea, este mai greu decât se vede la televizor. Eu dansez, am voință pe traseu, dar nu mi-aș dori să nu mai pot să dansez apoi.”, a explicat Liviu Mihalca, la Pro TV.