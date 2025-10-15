Clipele de groază de la moartea lui Cătălin Hîldan povestite de dinamovistul Florin Cernat: “Eu i-am cărat capacul la sicriu…”

Cu ocazia celei mai recente ediții de FANATIK DINAMO, emisiune realizată de Cristi Coste, fostul mijlocaș ofensiv a rememorat la un moment dat și

Dezvăluiri emoționante făcute de Florin Cernat despre moartea lui Cătălin Hîldan

El și-a amintit că a primit vestea tragică în timp ce se afla în Italia, la Novara, pentru un meci foarte important jucat atunci acolo alături de naționala de tineret a României. După acea partidă, împreună cu mai mulți coechipieri, au revenit de urgență în țară pentru a luat parte la înmormântarea „Unicului Căpitan”.

Cernat a dezvăluit că, împreună cu Florentin Petre, a purtat capacul sicriului lui Hîldan la funeralii și, de asemenea, a explicat de ce în primă fază pur și simplu nu i-a venit să creadă că al său coechipier s-a stins din viață.

Cum a primit Cernat vestea tragică

Nu în ultimul rând, fostul internațional român a vorbit pe larg despre cât de profesionist era Cătălin Hîldan și despre devotamentul arătat întodeauna de el pe teren, inclusiv la antrenamente.

„Noi aveam meci în Italia, era baraj sau ceva de genul ăsta în Italia, și eram la Novara. Eram în cantonament. S-a întâmplat pe la 3 ziua parcă și noi eram la antrenament și după antrenament, la masă, au venit și ne-au anunțat și pe noi. Am jucat, nu mai știu, meci de baraj parcă era la U21, la tineret.

Și apoi ne-am întors, ne-a așteptat la aeroport cineva, ne-a luat și ne-am dus direct la Brănești. Știu că eu am cărat capacul (n.r. de la sicriu), eu cu Petre parcă, din ce îmi aduc eu aminte așa. Știu că ceva aveam. A fost tragedie, nu credeam.

Nu ne-a mai ars nici de… Dar trebuia să jucăm. Nu ne venea să credem. Îl știam pe Cătălin cum era, inima echipei, adică era forță. Și să se întâmple ce s-a întâmplat… Momente grele au fost atunci.

Știu că era întotdeauna era cu cățelul, cu Giani (n.r. Kiriță), aveau rotweilleri, și se luau cu câinii, făceau glume. Păcat că… Acum am văzut niște imagini, de curând. Iar m-au… Vrei, nu vrei, te răscolește, îți aduci aminte. A fost coleg… Eram zi de zi în vestiar, antrenamente.

Am văzut cum e și tocmai de asta nu îmi venea să cred că s-a întâmplat, știam ce om e, câtă forță putea să aibă. Nu exista la el oboseală. Și nu îi plăcea să piardă. La el nu conta că era antrenament sau meci. La el era mereu la fel”,

Cum a murit Cătălin Hîldan și care a fost cauza decesului

Fostul căpitan al lui Dinamo a încetat din viață în timpul unui meci amical disputat de „câini” la Oltenița, mai exact în minutul 74 al partidei respective de verificare.

Ulterior s-a stabilit că el suferise în acele momente un accident vascular cerebral și, din păcate, nu s-a putut interveni în timp util pentru ca deznodământul tragic să fie evitat.

, fără să fi fost lovit de vreun adversar, și din acest motiv toți oamenii prezenți atunci pe stadion și-au dat seama imediat că era vorba despre ceva extrem de grav.

Astfel, s-a iscat o panică generală în acele clipe și toată lumea a făcut eforturi disperate pentru ajutorarea lui, dar, din nefericire, în cele din urmă totul s-a dovedit a fi în zadar.