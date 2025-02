Clipele de groază trăite de Dănuț Lupu la Panathinaikos: „M-au arestat direct din biroul președintelui! Vardinoianis făcea ce voia el în Grecia”

Fostul mare jucător român a dezvăluit

Dănuț Lupu, arestat în biroul președintelui de la Panathinaikos

Dănuț Lupu a fost unul dintre rebelii fotbalului românesc, cu o personalitate distinctă și cu un curaj enorm. Acesta a ajuns să joace și pentru grecii de la Panathinaikos, unde deși a fost îndrăgit de suporteri, nu s-a simțit deloc bine.

În direct la „Suflet de Rapidist”, fostul jucător al Rapidului a dezvăluit problemele pe care le-a avut cu cei din conducerea echipei elene și cum a ajuns să fie arestat chiar în biroul președintelui.

„Am făcut și o greșeală pe care o recunosc!”

„M-am dus în ’90 în Grecia, nu puteam să ies pe stradă afară. Grecii m-au iubit extrem de mult, dar știi cum e să mergi la o echipă și nu vrei să ajungi acolo… Am făcut și o greșeală pe care o recunosc.

Am jucat primele două luni, după am dat de numărul lui nea Mircea. Am vorbit, i-am zis că am contract 6 luni și un an jumate. M-am oprit, am vrut să plec. Ei știau de când am ajuns că nu voiam, m-am certat de la început că aveam o mașină în contract, am primit alta…

Cu banii mi-au spus că o să fiu cel mai bogat om din România când voi pleca, primeam doar 5 mii pe lună din contract și restul îi băga pe un cont… Eu voiam banii! Nu mi-a dat banii Vardinoianis, am plecat în România după o ceartă cu el.

„M-am trezit cu 5 generali și 7 miniștrii la ușă, s-a speriat mama!”

M-am trezit cu 5 generali și 7 miniștrii la ușă, s-a speriat mama. Voiau să vin înapoi, nu mă duceam nici dacă mă omorau. Am luat o hotărâre… m-am întors înapoi și după 3 săptămâni m-au arestat. M-a chemat la el la birou, a chemat poliția și m-au arestat.

M-a chemat la birou, m-am dus și m-au arestat, ‘șeful mafiei românești din Atena’. La vremea respectivă, făcea ce voia el (Vardinoianis nr.). Era o bandă din asta care a tras cu bazooka în mașina lui și au sărit capacele de la roți într-o casă… Era al 4-lea om ca bani în ’90. A fost cea mai mare greșeală din viața mea, dar eu nu pot așa… eu spun lucrurilor pe nume!”

Dănuț Lupu a ajuns la Panathinaikos în vara anului 1990, transferat de la Dinamo. Acesta a jucat doar un sezon pentru echipa din Grecia, transferându-se ulterior la PAS Korinthos, tot o formație elenă.

Clipele de groază trăite de Dănuț Lupu la Panathinaikos