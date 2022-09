Clipele grele prin care a trecut Bogdan Racovițan după accidentarea la umăr: „Am stat două luni într-un centru special”

Bogdan Racovițan, jucătorul transferat la începutul anului de Rakow de la Botoșani, a vorbit înaintea duelului dintre România U21 – Spania U21. Fundașul a mărturisit despre perioada grea prin care a trebuit să treacă, dar a amintit și despre meciurile de pregătire cu Spania și Olanda.

Bogdan Racovițan s-a accidentat groaznic la umăr

Bogdan Racovițan, fundașul naționalei României U21, s-a transferat în februarie la Rakow, în Polonia și s-a instalat rapid în primul 11 al polonezilor. Ghinionul a făcut ca Racovițan să se accidenteze la umăr și să fie indisponibil o lungă perioadă de timp.

„Am avut o accidentare destul de gravă la umăr. Am suferit o operație. Am stat aproape 3 luni departe de teren și acum am revenit, mă simt foarte bine, am muncit foarte mult cu preparatorul fizic, cu tot staff-ul, cu tot clubul, acum nu mai am nicio problemă.

Am fost trimis la un centru special în Poznan, acolo în Polonia, unde am stat primele 2 luni și aveam zilnic un preparator fizic special, cu medici, cu un staff foarte competent. Apoi am revenit la club și am început antrenamentele încet. În vară am revenit total”, a declarat Racovițan, pentru . TV.

Meciuri amicale cu Spania și Olanda

Pentru foarte tari cu naționalele Spaniei și Olandei. Ambele vor avea loc pe Cluj Arena, după ce inițial, meciul cu Olanda fusese programat pe „Dr. Constantin Rădulescu”. , din cauza gazonului prost de pe stadionul CFR-ului.

Bogdan Racovițan crede că România trebuie să iasă cu fruntea sus după cele două meciuri. „Ar fi foarte bune (n.r. două rezultate pozitive) pentru noi, pentru moral, pentru aspectul mental să începem așa. Ne-ar da multă încredere pentru viitor.

Dar nu numai rezultatul e important, e important și jocul, cum arătăm pe teren, chiar dacă nu este un rezultat pozitiv la sfârșit. Trebuie să nu avem regret când ieșim din aceste meciuri”, a mărturisit fundașul lui Rakow.

Deian Sorescu, suport important pentru Bogdan Racovițan

Bogdan Racovițan face echipă la Rakow cu Deian Sorescu. Tânărul fundaș a vorbit despre sprijinul important pe care i-l acordă fostul dinamovist. „Contează. Mă bucur mult că îl am pe Deian. Mă bucur mult că am un coleg cu care să vorbesc zilnic, să mă înțeleg, e un suport important”, a declarat Racovițan.

Racovițan a evoluat în 3 partide pentru nationala mică a României în sezonul trecut, însă doar Italia s-a ridicat la nivelul adversarelor care urmează. „Toată lumea știe că Spania și Olanda sunt echipe foarte bune, de top. Aceste genuri de echipe vor fi la turneul final, deci e un test bun pentru noi. Ne dorim toți să arătăm ca o echipă unită, ca o echipă foarte bună.

Nu va fi ușor, pentru că a venit un nou selecționer și nu am avut foarte mult timp la dispoziție să lucrăm, dar cred că cel mai important e ce arătăm pe teren, să fie mândrii toți românii. Să ne dăm sufletul pe teren, pentru asta nu avem nevoie să lucrăm”, a mai spus Bogdan Racovițan.