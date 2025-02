Clipul cutremurător care circulă cu Andrei Perneș pe internet, despre o moarte similară cu a lui: „Nu fata a apăsat pe accelerație, nu fata a condus”

@Perneș sa te aibe in paza lui! Pentru cele care tot da ți vina pe Sabrina! Ce a fost intre ei a fost ,nu s a intamplat aceasta nenorocire din cauza ei, nu mai vorbiti urat de ea din respect pentru el , din aceste video clar se vede ca nu și ar fi dorit sa o învinuiți ! Gol imens in suflet ai lasat miilor de oameni care te am cunoscut ,fie datorita emisiunii Mireasa ,fie pe retelele de socializare ,fie personal!Dumnezeu sa te ierte 🕊🙏