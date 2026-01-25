Sport

Clona Georginei Rodriguez a devenit faimoasă peste noapte. E confundată adesea cu iubita lui Cristiano Ronaldo

Cine este, de fapt, ”copia” Georginei Rodriguez, care este o prezență activă pe rețelele de socializare. Oamenii cred că este logodnica lui Cristiano Ronaldo.
Alexa Serdan
25.01.2026 | 14:15
Clona Georginei Rodriguez a devenit faimoasa peste noapte E confundata adesea cu iubita lui Cristiano Ronaldo
ULTIMA ORĂ
Georgina Rodriguez are o clonă. Sursa foto: Instagram / captură video TikTok. Colaj: Fanatik
ADVERTISEMENT

Georgina Rodriguez este în centrul atenției de când a început o relație cu fotbalistul portughez, Cristiano Ronaldo. Acum s-a aflat cine este clona frumoasei brunete și cum a reușit să devină faimoasă peste noapte.

Georgina Rodriguez, logodnica lui Cristiano Ronaldo, are o ”copie”

În toiul pregătirilor pentru nunta fabuloasă dintre Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo a ieșit la iveală un amănunt inedit. Influencerița care are succes și este urmărită de milioane de persoane din întreaga lume are o clonă.

ADVERTISEMENT

Internauții au dat peste ”copia” fidelă a brunetei, o femeie pe nume Victoria. Aceasta este mama a trei copii și este o prezență activă în social media, unde a căpătat foarte multă popularitate. Are foarte mulți fani.

Cele două femei seamănă izbitor de mult și nu este de mirare că Victoria este confundată adesea cu logodnica fotbalistului. Unii nu au crezut că este reală, vehiculându-se că este vorba de o aplicație pe care o folosește pentru a păcăli publicul.

ADVERTISEMENT
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare...
Digi24.ro
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”

Pentru a demonstra că nu are nimic de ascuns, aceasta a realizat o filmare fără strop de machiaj. Chiar și după acest clip primește comentarii în care este comparată cu Georgina Rodriguez, care urmează să ajungă la altar cu renumitul sportiv.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru! Adevărul a ieșit la iveală, după ce Michael Schumacher
Digisport.ro
Lovitură de teatru! Adevărul a ieșit la iveală, după ce Michael Schumacher "a avut prima apariție publică"

„Am fost nevoită chiar să încarc un videoclip fără machiaj ca să demonstrez că sunt reală! Sunt mai în vârstă și mai săracă – dar la fel de fericită. Întotdeauna mi-am păstrat conturile de socializare private.

Le-am făcut publice pe 5 decembrie 2025 fără să știu că va exista atâta agitație din cauza asemănării mele cu Gio. Oamenii mi-au spus mereu despre asemănare și am spus mereu «Da, semăn puțin cu ea».

ADVERTISEMENT

Niciodată nu mi s-a părut atât de evident”, a dezvăluit Victoria, pentru What’s The Jam. Sosia Georginei Rodriguez locuiește în orașul de coastă Cambrils din Spania, împreună cu cei trei copii, doi băieți și o fată.

@victoria.77c 🖤#paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #paravoce #viral ♬ sonido original – amparobautista13

Ce părere are clona Georginei Rodriguez despre Cristiano Ronaldo

Victoria primește numeroase mesaje și are mari șanse să devină un nume cunoscut în social media. Femeia are 34 de ani, fiind mai mare decât Georgina Rodriguez care se iubește cu celebrul jucător de fotbal de 10 ani.

Aceasta lucrează ca asistent administrativ și tehnician în securitate și sănătate ocupațională. Întrebată dacă este la curent cu activitatea profesională a lui Cristiano Ronaldo, aceasta a dezvăluit că nu urmărește sportul.

Cu toate acestea, i-a adus laude fotbalistului care evoluează pentru Al-Nassr, după ce a văzut câteva interviuri. Victoria este conștientă de calitățile sale și de asemănarea izbitoare cu frumoasa brunetă și mizează pe acest aspect pentru a fi în centrul atenției.

„Nu sunt fan Cristiano Ronaldo, dar nu dintr-un motiv anume. Pur și simplu nu sunt o mare iubitoare de fotbal. Îmi place de el, dar nu sunt la curent cu meciurile, doar când joacă fiul meu.

Totuși, am văzut mai multe interviuri despre viața și cariera lui și cred că este un om foarte disciplinat, determinat și responsabil. Și un jucător incredibil datorită tuturor acestor valori pe care le are”, a mai spus sosia Georginei Rodriguez, pentru aceeași sursă.

Australian Open. Surpriză în optimi! Medvedev, învins categoric de noua speranță a tenisului...
Fanatik
Australian Open. Surpriză în optimi! Medvedev, învins categoric de noua speranță a tenisului american
Genoa – Bologna, în etapa a 22-a din Serie A. Echipa lui Dan...
Fanatik
Genoa – Bologna, în etapa a 22-a din Serie A. Echipa lui Dan Șucu, față în față cu clubul care a învins FCSB în Europa League!
A fugit sau nu Miodrag Belodedici din România comunistă? Ce a discutat cu...
Fanatik
A fugit sau nu Miodrag Belodedici din România comunistă? Ce a discutat cu Valentin Ceaușescu și legătura cu Gică Hagi: „Nu a fost ca în cazul Nadiei”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Lucescu l-a scos din România pe fotbalistul aflat pe 'lista neagră a Securității',...
iamsport.ro
Lucescu l-a scos din România pe fotbalistul aflat pe 'lista neagră a Securității', iar acesta a fugit în Germania cu o jucătoare de tenis: 'Niciodată nu ați spus, incredibil!'
Anunțul momentuluI! La 6 luni de la moartea lui Felix Baumgartner, familia a...
viva.ro
Anunțul momentuluI! La 6 luni de la moartea lui Felix Baumgartner, familia a luat o decizie care a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Dosarul Clotilde Armand, caz-școală de tergiversare până la prescripție: 10 amânări succesive, un...
Jurnalul.ro
Dosarul Clotilde Armand, caz-școală de tergiversare până la prescripție: 10 amânări succesive, un an până la „adio, condamnare”
Cine este Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat în timpul protestelor...
adevarul.ro
Cine este Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat în timpul protestelor din Minneapolis împotriva agenților ICE
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am...
unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Cine este Alex Pretti, asistentul medical în vârstă de 37 de ani împuşat...
Observatornews.ro
Cine este Alex Pretti, asistentul medical în vârstă de 37 de ani împuşat în timpul protestelor din Minneapolis
Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e...
as.ro
Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro
Moarte la ofertă? Pericol uriaș ascuns în medicamentele vândute ilegal pe internet și...
Libertatea.ro
Moarte la ofertă? Pericol uriaș ascuns în medicamentele vândute ilegal pe internet și în târguri: „La mine e mai ieftin decât la farmacie. Cumpără cu încredere!”
Schimbările din Strategia de Apărare a SUA și cum modifică politica de securitate...
informat.ro
Schimbările din Strategia de Apărare a SUA și cum modifică politica de securitate a României
Ce frumoasă este! Gabriela Cristea a slăbit enorm în ultimele luni. Mulți au...
RTV.NET
Ce frumoasă este! Gabriela Cristea a slăbit enorm în ultimele luni. Mulți au acuzat-o că folosește filtre, dar nici vorbă. A ținut dietă și acum arată într-un mare fel! GALERIE FOTO
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!