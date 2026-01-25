Clona Georginei Rodriguez a devenit faimoasă peste noapte. E confundată adesea cu iubita lui Cristiano Ronaldo

ADVERTISEMENT

Georgina Rodriguez este în centrul atenției de când a început o relație cu fotbalistul portughez, Cristiano Ronaldo. Acum s-a aflat cine este clona frumoasei brunete și cum a reușit să devină faimoasă peste noapte.

Georgina Rodriguez, logodnica lui Cristiano Ronaldo, are o ”copie”

În toiul pregătirilor pentru nunta fabuloasă dintre Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo a ieșit la iveală un amănunt inedit. Influencerița care din întreaga lume are o clonă.

Internauții au dat peste ”copia” fidelă a brunetei, o femeie pe nume Victoria. Aceasta este mama a trei copii și este o prezență activă în social media, unde a căpătat foarte multă popularitate. Are foarte mulți fani.

Cele două femei seamănă izbitor de mult și nu este de mirare că Victoria este confundată adesea cu logodnica fotbalistului. Unii nu au crezut că este reală, vehiculându-se că este vorba de o aplicație pe care o folosește pentru a păcăli publicul.

Pentru a demonstra că nu are nimic de ascuns, aceasta a realizat o filmare fără strop de machiaj. Chiar și după acest clip primește comentarii în care este comparată cu Georgina Rodriguez, care urmează să ajungă la altar cu renumitul sportiv.

„Am fost nevoită chiar să încarc un videoclip fără machiaj ca să demonstrez că sunt reală! Sunt mai în vârstă și mai săracă – dar la fel de fericită. Întotdeauna mi-am păstrat conturile de socializare private.

Le-am făcut publice pe 5 decembrie 2025 fără să știu că va exista atâta agitație din cauza asemănării mele cu Gio. Oamenii mi-au spus mereu despre asemănare și am spus mereu «Da, semăn puțin cu ea».

Niciodată nu mi s-a părut atât de evident”, a dezvăluit Victoria, pentru . Sosia Georginei Rodriguez locuiește în orașul de coastă Cambrils din Spania, împreună cu cei trei copii, doi băieți și o fată.

Ce părere are clona Georginei Rodriguez despre Cristiano Ronaldo

Victoria primește numeroase mesaje și are mari șanse să devină un nume cunoscut în social media. Femeia are 34 de ani, fiind mai mare decât .

Aceasta lucrează ca asistent administrativ și tehnician în securitate și sănătate ocupațională. Întrebată dacă este la curent cu activitatea profesională a lui Cristiano Ronaldo, aceasta a dezvăluit că nu urmărește sportul.

Cu toate acestea, i-a adus laude fotbalistului care evoluează pentru Al-Nassr, după ce a văzut câteva interviuri. Victoria este conștientă de calitățile sale și de asemănarea izbitoare cu frumoasa brunetă și mizează pe acest aspect pentru a fi în centrul atenției.

„Nu sunt fan Cristiano Ronaldo, dar nu dintr-un motiv anume. Pur și simplu nu sunt o mare iubitoare de fotbal. Îmi place de el, dar nu sunt la curent cu meciurile, doar când joacă fiul meu.

Totuși, am văzut mai multe interviuri despre viața și cariera lui și cred că este un om foarte disciplinat, determinat și responsabil. Și un jucător incredibil datorită tuturor acestor valori pe care le are”, a mai spus sosia Georginei Rodriguez, pentru aceeași sursă.