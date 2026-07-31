Club Brugge – Royale Union Saint-Gilloise! Darius Olaru, titular în Supercupa Belgiei

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Darius Olaru (28 de ani) este titular în partida dintre Club Brugge și Royale Union din Supercupa Belgiei. Internaționalul român se află la primul său meci oficial pentru noua echipă, după transferul de la FCSB. Antrenorul David Hubert a ales să îl trimită din primul minut în duelul pentru primul trofeu al sezonului.

Min. 45+1: Pauză, cele două formații sunt la egalitate.

Min. 9: Raul Florucz, internaționalul austriac cu origini românești, lovește bara.

Min. 1: A început partida.

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Darius Olaru e titular în Supercupa Belgiei, Club Brugge – Royale Union

Club Brugge – Royale Union este primul meci oficial al sezonului 2026-2027 din Belgia. În România, toate privirile sunt îndreptate spre Darius Olaru. Fostul căpitan al FCSB și-a câștigat rapid încrederea staff-ului tehnic și va evolua din primul minut în confruntarea de pe stadionul „Jan Breydel”.

și a lăsat o impresie bună în meciurile amicale disputate de Club Brugge înaintea startului sezonului. Evoluțiile sale au fost apreciate atât de David Hubert, cât și de presa belgiană, care

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Club Brugge și Royal Union luptă pentru primul trofeu al sezonului

Club Brugge, campioana Belgiei, dă piept cu Royal Union, câștigătoarea Cupei Belgiei, în primul meci oficial al sezonului. Dacă Brugge luptă pentru a 19-a Supercupă a Belgiei, noua echipă a lui Darius Olaru a câștigat o singură dată trofeul, în 2024. Cele două formații s-au întâlnit în Supercupa Belgiei și în sezonul trecut, atunci când Club Brugge s-a impus cu 2-1.

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Apoi, în campionat, cele două formații și-au împărțit victoriile. În sezonul regulat, Club Brugge a câștigat acasă, scor 1-0, iar Royal Union în propriul fief, scor 1-0. La fel s-a întâmplat și în play-off, când campioana a câștigat cu 5-0, după ce pierduse în deplasare cu scorul de 1-2.

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Echipele de start la Club Brugge – Royal Union