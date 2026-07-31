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Club Brugge – Royale Union Saint-Gilloise! Darius Olaru, titular în Supercupa Belgiei

Club Brugge – Royale Union se joacă acum! Darius Olaru este titular în Supercupa Belgiei. Fostul căpitan de la FCSB are șansa să câștige primul trofeu la noua sa echipă.
Cristian Măciucă
31.07.2026 | 21:36
Club Brugge Royale Union SaintGilloise Darius Olaru titular in Supercupa Belgiei
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Club Brugge - Royal Union, ora 21:30! Darius Olaru, titular în Supercupa Belgiei. FOTO: profimedia
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Darius Olaru (28 de ani) este titular în partida dintre Club Brugge și Royale Union din Supercupa Belgiei. Internaționalul român se află la primul său meci oficial pentru noua echipă, după transferul de la FCSB. Antrenorul David Hubert a ales să îl trimită din primul minut în duelul pentru primul trofeu al sezonului.

LIVE UPDATE: Club Brugge – Royale Union Saint-Gilloise 0-0

Min. 45+1: Pauză, cele două formații sunt la egalitate.

Min. 9: Raul Florucz, internaționalul austriac cu origini românești, lovește bara.

Min. 1: A început partida.

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Darius Olaru e titular în Supercupa Belgiei, Club Brugge – Royale Union

Club Brugge – Royale Union este primul meci oficial al sezonului 2026-2027 din Belgia. În România, toate privirile sunt îndreptate spre Darius Olaru. Fostul căpitan al FCSB și-a câștigat rapid încrederea staff-ului tehnic și va evolua din primul minut în confruntarea de pe stadionul „Jan Breydel”.

Mijlocașul român a impresionat în perioada de pregătire și a lăsat o impresie bună în meciurile amicale disputate de Club Brugge înaintea startului sezonului. Evoluțiile sale au fost apreciate atât de David Hubert, cât și de presa belgiană, care a remarcat inteligența tactică și capacitatea de efort a fostului star de la FCSB.

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Club Brugge și Royal Union luptă pentru primul trofeu al sezonului

Club Brugge, campioana Belgiei, dă piept cu Royal Union, câștigătoarea Cupei Belgiei, în primul meci oficial al sezonului. Dacă Brugge luptă pentru a 19-a Supercupă a Belgiei, noua echipă a lui Darius Olaru a câștigat o singură dată trofeul, în 2024. Cele două formații s-au întâlnit în Supercupa Belgiei și în sezonul trecut, atunci când Club Brugge s-a impus cu 2-1.

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Apoi, în campionat, cele două formații și-au împărțit victoriile. În sezonul regulat, Club Brugge a câștigat acasă, scor 1-0, iar Royal Union în propriul fief, scor 1-0. La fel s-a întâmplat și în play-off, când campioana a câștigat cu 5-0, după ce pierduse în deplasare cu scorul de 1-2.

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Echipele de start la Club Brugge – Royal Union

  • Club Brugge: Sommer – Sabbe, Spileers, Mechele, Seys – Sandra, Vetlesen, Vanaken(c) – Forbs, Tresoldi, Diakhon; Rezerve: Canden Driessche – Audoor, Coulibaly, Koren, Lemarechal, Meijer, Siquet, Tsawa, Vasovic, Vermant; Antrenor: I. Leko;
  • Royal Union: Chambaere – Mac Allister(c), Sylla, Sykes – Patris, Zorgane, Olaru, Van De Perre, Guilherme Smith – Florucz, Fuseini; Rezerve: Kavlashvili – Biondic, David, Havenaar, Khalaili, Kricfalusi, Leysen, Mofokjeng, Niang, Schoofsm Zeneli; Antrenor: D. Heubert.
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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