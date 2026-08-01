Club de legendă, cumpărat cu doar un euro! Bordeaux scapă de faliment

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Girondins Bordeaux a primit o veste uriașă după luni de incertitudine. , aflat într-o gravă criză financiară și exclus din competițiile naționale, a fost preluat de fondul britanic Sparta Capital pentru suma simbolică de un euro. Noua conducere a reușit să asigure și finanțarea necesară pentru evitarea lichidării judiciare.

Bordeaux a fost vândut pentru un euro după colapsul financiar

Potrivit informațiilor apărute în presa franceză, fondul de investiții Sparta Capital a strâns aproximativ 10 milioane de euro înainte de termenul-limită impus autorităților. Această sumă a permis finalizarea tranzacției și oferă clubului o șansă reală de reorganizare.

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cinci ani, a acceptat să cedeze clubul pentru un euro. Omul de afaceri anunțase anterior că nu mai este dispus să finanțeze proiectul, iar lipsa garanțiilor financiare adusese Bordeaux în pragul falimentului.

Fosta campioană a Franței încearcă să revină după ani de declin

Lopez cumpărase Girondins Bordeaux în 2021, pe vremea când echipa evolua în Ligue 1. În mandatul său, clubul a retrogradat mai întâi în liga secundă, iar ulterior a ajuns în al patrulea eșalon din cauza dificultăților financiare și a sancțiunilor administrative.

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Bordeaux este unul dintre cele mai titrate cluburi din Franța și a cucerit de-a lungul istoriei șase titluri de campioană. De-a lungul timpului, formația a fost reprezentată de jucători importanți ai fotbalului european și a avut prezențe constante în competițiile continentale.

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Noua conducere speră ca reorganizarea financiară să reprezinte primul pas către revenirea clubului în fotbalul de performanță. Salvarea de la lichidare nu rezolvă toate problemele, însă oferă fostei campioane șansa de a începe reconstrucția după una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa.