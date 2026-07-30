Clubul a jucat în play-off, dar a fost retrogradat din birouri! Acuze dure la adresa FRF: „Motivul real este unul politic”

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Știința Miroslava a fost retrogradată în această vară în Liga a 4-a de fotbal. Asta deși clubul din cea mai bogată comună a României, care în trecut a jucat și în Liga a 2-a, a evoluat în sezonul trecut în play-off-ul Seriei I a Ligii a 3-a. Decizia Federației Române de Fotbal de retrogradare a a fost motivată de nereguli în privința certificării Centrului de Copii și Juniori. Știința a încercat să convingă FRF să-și schimbe decizia, însă Comitetul Executiv al Federației a păstrat miercuri hotărârea de trimitere a clubului amintit în „județeană”.

Victime pentru susținerea lui Ilie Drăgan în detrimentul lui Răzvan Burleanu?

Joi, Știința Miroslava a ieșit cu un comunicat dur, în care lansează mai multe acuze la adresa FRF. Comunicatul, intitulat „441 de copii de la CS Știința Miroslava, victimele unui blocaj administrativ. Clubul consideră că a fost sancționat pentru o situație creată artificial și retrogradat abuziv în Liga a 4-a” a fost publicat pe pagina de Facebook a clubului.

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În comunicat, Miroslava susține, practic, că a fost retrogradată pentru că „Nu putem analiza ceea ce s-a întâmplat la CS Știința Miroslava fără a menționa contextul fotbalistic în care aceste evenimente au avut loc. Considerăm că motivul real este unul politic: faptul că am ales să acordăm o adeziune de susținere domnului Ilie Drăgan pentru funcția de președinte al Federației Române de Fotbal”.

Reprezentantul FRF în teritoriu, AJF Iași, arătat cu degetul

Știința Miroslava a atacat și reprezentantul FRF în teritoriu, Asociația Județeană de Fotbal Iași, care e acuzată că nu a introdus în Football Connect datele necesare pentru acreditarea Centrului de Copii și Juniori. „CS Știința Miroslava nu avea obligația de a introduce aceste date în platformă . Conform procedurii aplicate celorlalte cluburi din județul Iași participante la procesul de clasificare pentru fotbalul amator, această operațiune revenea AJF Iași, care trebuia să introducă jucătorii și vizele aferente, lucru confirmat si de președintele AJF Iași, Sorin Boca”.

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„Pentru celelalte cluburi din județ implicate în acest proces, aceste operațiuni au fost realizate în termenul prevăzut. În cazul CS Știința Miroslava, la data limită de 23 martie 2026, datele nu erau introduse în platformă (doar 12 copii dintr-o singură grupă). Ulterior expirării termenului, informațiile au fost încărcate și pentru clubul nostru de către AJF Iași, începând cu data de 27 martie și ulterior în luna iunie, fără a fi anunțați. Considerăm însă că această completare ulterioară nu putea remedia situația, deoarece termenul procedural fusese deja depășit, iar efectele administrative produse nu mai puteau fi înlăturate” a mai transmis gruparea ieșeană.

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AJF Iași contraatacă

După ce a mai spus că memoriul transmis către Federația Română de Fotbal a fost respins deoarece a fost interpretat greșit, clubul din Miroslava a încheiat: „CS Știința Miroslava solicită Federației Române de Fotbal și Asociației Județene de Fotbal Iași explicații publice privind modul în care această situație a fost gestionată. Nu solicităm privilegii și nu solicităm tratament preferențial. Solicităm doar ca regulamentele să fie aplicate în mod egal pentru toate cluburile și ca 441 de copii să nu devină victimele unor decizii administrative care puteau fi evitate. Pentru că fotbalul românesc nu se construiește prin blocarea copiilor și prin distrugerea proiectelor construite în ani de muncă”.

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Președintele Asociației Județene de Fotbal Iași, fostul arbitru asistent de primă ligă Sorin Boca, a spus că informațiile prezentate de clubul din Miroslava nu sunt reale: „Sarcina de a introduce datele în platformă este a echipelor, nu a Asociației Județene de Fotbal, care doar ajută doar cluburile ce ne solicită sprijinul pe direcția amintită. Știința Miroslava avea acces la introducerea datelor în Football Connect, având și acceptul FRF pentru aceasta, Știința Miroslava trebuia să introducă datele în platformă” a declarat cel care este și observator de arbitri în Superliga.