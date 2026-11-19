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Ianis Hagi (28 de ani) se află într-o situație dificilă la Alanyaspor, unde a jucat destul de puțin în acest sezon, iar internaționalul român ar putea părăsi echipa în iarnă. Gigi Becali și-a exprimat dorința de a-l aduce la FCSB, însă „decarul” este dorit în continuare și de Maccabi Tel Aviv, formație care a încercat să îl transfere în vară.

Ianis Hagi, dorit în continuare de Maccabi Tel Aviv

Ianis Hagi mai are contract cu Alanyaspor până în vara anului viitor, însă mijlocașul ar putea părăsi echipa încă din această iarnă, în cazul în care va primi o ofertă bună. că șefii formației din Turcia i-au cerut fotbalistului să accepte un salariu redus, însă acesta nu a fost de acord.

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de a-l aduce pe la FCSB, însă de internaționalul român este interesată în continuare și Maccabi Tel Aviv, conform site-ului . Formația din Israel a încercat să îl transfere în vară pe Ianis Hagi, însă mutarea nu s-a concretizat și fotbalistul a rămas la Alanyaspor, grupare cu care a semnat în 2025.

Maccabi Tel Aviv luptă pentru titlu în Israel

După primele 10 etape ale noului sezon din prima ligă israeliană, Maccabi Tel Aviv ocupă locul 2 în clasament, cu 24 de puncte, la o lungime în urma rivalei din oraș, Hapoel Tel Aviv. Pe banca echipei se află fostul internațional scoțian Kenny Miller, numit în iunie. Titular pe postul de bază al lui Ianis Hagi, cel de mijlocaș ofensiv, este internaționalul israelian Dor Peretz, care este și căpitanul echipei.

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Maccabi nu este implicată în fazele principale ale competițiilor europene, fiind eliminată în play-off-ul UEFA Conference League de formația elvețiană Lugano. Învinși cu 2-1 în prima manșă, disputată în deplasare, israelienii au reușit să obțină doar o remiză în returul jucat în Georgia și au fost eliminați din competiție. Cele mai importante performanțe europene ale lui Maccabi rămân calificările în grupele Champions League, în sezoanele 2004-2005 și 2015-2016.