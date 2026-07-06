Clubul care i-a dat pe Pancu, „Prințul” Cristea și alte nume mari din fotbalul românesc a fost aruncat la coșul de gunoi al istoriei! Decizie fără precedent

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Nume important în fotbalul românesc, Politehnica Iași, care are o istorie de 81 de ani și circa 800 de meciuri oficiale în Superliga, va deveni o amintire. Luni, și a locului de participare în Liga a 2-a de fotbal a ACSM Politehnica Iași de către CSM Iași 2020, clubul Primăriei Iași.

Astfel, gruparea care a dat fotbalului românesc nume mari, precum portarul Vasile Iordache, Daniel Pancu sau Adrian Cristea, va dispărea de pe harta fotbalului românesc. Poli ar putea să se înscrie în Liga a 5-a, însă se va duce aproape sigur spre faliment.

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Secretele din spatele mutării

Consiliul Local Iași a mers pe varianta amintită din cauza faptului că Politehnica nu mai putea solicita în acest an bani de la bugetul local. Acest lucru a fost generat de o datorie de 1,5 milioane euro, 1,2 milioane dintre acestea fiind chiar către Primărie, .

Fără bani de la municipalitate, Poli nu avea bugetul necesar participării în Liga a 2-a. În schimb, CSM Iași 2020 poate primi bani de la Primăria Iași, instituție în cadrul căreia funcționează.

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Ultimul cuvânt îl are Federația

Pentru ca hotărârea de azi a CL Iași să fie pusă în practică, mai e nevoie de încă trei aprobări. Acestea trebuie să vină de la Adunarea Generală a Asociaților Politehnica, creditorii lui Poli și Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal. Votul dat azi de consilierii locali ieșeni rezolvă o parte din datoriile pe care Poli le are, cei 700.000 de euro către angajații neplătiți din acest an și 100.000 de euro pentru angajații prinși în planul de insolvență. Politehnica mai are însă de dat 2,6 milioane de euro la stat, din planul amintit, și încă 1,3 milioane de euro, către stat și terți, restanțe acumulate după intrarea în insolvență.

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Complicata poveste a Politehnicii Iași

FC Politehnica Iași a fost înființată pe 27 aprilie 1945. În 2010, clubul a renunțat să mai joace în Liga a 2-a sub titulatura de tradiție, din cauza unor datorii de 4 milioane de euro, și a preluat locul în eșalonul secund de la o echipă „curată”, Tricolorul Breaza, rezultând astfel ACSM Politehnica.

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ACSM Poli a avut dreptul de a folosi marca grupării ieșene de tradiție din iulie 2018 până la începutul lui 2025, în schimbul unei chirii plătite lichidatorului Poli 1945. În februarie 2025, simbolurile trupei istorice au fost achiziționate de o firmă, care a pus-o la dispoziția lui ACSM Poli în ultimul sezon.

Ce spune primarul: „Așa au renăscut Steaua, U Cluj, Rapid”

Primarul Iașului, Mihai Chirica, a spus în cadrul ședinței: „e un moment zero, în care CL preia controlul. Ne înscriem, dar nu vom prelua istoricul echipei din județul Argeș sau Prahova ajunsă în 2010 la Iași. Nu preluăm istoricul clubului Tricolorul Breaza, vom reîntregi apoi doar istoricul cu Poli 1945, nu cu cel al echipei care a jucat în cupele europene. Așa au renăscut Steaua, U Cluj, Rapid”.

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Primarul, care a mai precizat că „Poli nu a cerut cinci bani pentru loc, chiar dacă costă orice loc a mai spus că va prelua și locul de Liga a 3-a de la USV Iași”.

Voturi decisive de la PSD și AUR

Cum PNL, partidul lui Chirica, nu are majoritate în CL Iași, voturile decisive au venit de la PSD. Bogdan Crucianu, liderul consilierilor social-democrați, a spus: „E o decizie extrem de dificilă. Dacă votăm pentru, Poli moare, dar Iașul rămâne în Liga a II-a. Dacă votăm contra, Poli tot moare. Vom vota răul cel mai mic, în ideea de a avea fotbal de Liga a II-a. Am însă rugămintea ca la nivelul clubului CSM 2020 să avem oameni foarte bine pregătiți, să nu ajungem iar în variante falimentare și să recuperăm în viitor mărcile Poli Iași 1945 și Poli din cupele europene”. Și AUR și PMP au susținut proiectul de azi, în timp ce USR s-a abținut, iar CURAJ a fost „contra”.