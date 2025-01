Clubul care l-a crescut pe Alexandru Stoian îl felicită pe Gigi Becali: „Își va scoate de multe ori banii”. Exclusiv

Alexandru Stoian . Puștiul în vârstă de doar 17 ani este unul dintre cei mai promițători tineri din Europa. FANATIK a stat de vorbă cu președintele și antrenorul care i-au ghidat primii pași în fotbal.

Cristi Dima, președintele ProSport Arena, dezvăluiri despre Alexandru Stoian: „Am plătit 15.000 de lei și am adus”

Cristi Dima a explicat cum a ajuns Alexandru Stoian la academia ProSport Arena: „Este un copil selecționat de noi la vârsta de 11 ani. A fost 3 ani și ceva la noi. L-am debutat la vârsta de 13 ani și jumătate la Liga 3.

Atacantul a fost , alături de Lamine Yamal: „Bineînțeles că ne mândrim și noi cu ceea ce a realizat și că a fost inclus într-un astfel de top. E un copil foarte serios și muncitor. Chiar consider că a ajuns unde îi este locul”.

Alexandru Stoian a fost transferat pentru prima oară la vârsta de 11 ani pentru aproximativ 3.000 de euro: „Eu personal l-am adus de la fostul club Benfica. L-am transferat de acolo. Am plătit 15.000 de lei și l-am adus și pe antrenor la noi. Au fost și alte beneficii. L-am adus cu toată grupa și a avut totul gratuit la noi: cantonamente, turnee”.

Mama lui Alexandru Stoian, sacrificii după transferul la Farul: „S-a mutat un an și jumătate”

Cristi Dima a mai dat și alte detalii interesante: „A fost un copil crescut foarte bine și am avut grijă de el. Ținem legătura și chiar am vorbit cu săptămâna trecută părinții. Mama lui s-a mutat un an și jumătate la Ovidiu să stea cu el”.

Președintele celor de la ProSport Arena e convins că : „Este un copil foarte cuminte în primul rând. E foarte, foarte serios. Eu zic că Gigi Becali își va scoate de multe ori banii și va avea un profit mare la acest jucător. Tehnica în regim de viteză e cea mai importantă calitate în fotbal și el este un jucător foarte periculos când are mingea la picior”.

Școala de fotbal din cartierul Drumul Taberei a mai dat mulți fotbaliști talentați în SuperLiga: „Vom primi și grila de formare, dar foarte puțini bani. Așa cum am primit și la ceilalți jucători care au ajuns la Liga 1. Acum sunt vreo 7: Vlăsceanu de la FCSB, împrumutat la Slobozia, Robert Bădescu (Rapid), Andrei Gheorghiță (Poli Iași), Alexandru Burcea (Oțelul Galați), Ghimfuș Giovani (Sepsi), Andrei Dima, care a debutat în SuperLiga la 15 ani (FC Argeș), Dumitrache de la Afumați, împrumutat de la Dinamo și mulți ani”.

Și viitorul sună bine în continuare: „Avem mulți jucători. Nu e nimic întâmplător. Noi am avut 700 de jucători, acum mai puțin. Suntem una dintre cele mai mari academii. Și am fost numiți cea mai bună academie din București în trecut. Suntem campioni naționali la mai multe grupe de juniori. Mai avem cel puțin 5-6 jucători care pot face pasul curând în SuperLiga”.

Poate Alexandru Stoian să joace titular la FCSB?

Cristi Dima e convins că puștiul de la 17 ani nu va eșua la FCSB: „Este mic să se impună acum, dar pe viitor cu siguranță. Acuma depinde care va fi strategia clubului în privința sa. Dacă i se vor da șanse eu cred că va confirma”.

El a dezvăluit și cum a ajuns Alexandru Stoian la Farul: „Noi am avut un parteneriat cu Academica Clinceni și în momentul în care au dat faliment am fost nevoiți să dăm toți juniorii buni. Nu am vrut să îi ținem într-o competiție inferioară și am luat cea mai bună decizie pentru copii.

Ionel Preda, omul care l-a descoperit pe Alexandru Stoian: „E foarte inteligent în joc”

Ionel Preda, omul care l-a descoperit pe Alexandru Stoian, a vorbit de asemenea pentru FANATIK: „Acum l-am dus cu mașina la primul antrenament. Eu sunt președintele școlii de fotbal și l-am luat de pe stradă, din fața blocului împreună cu antrenorul Emil Stanca. El se ocupa mai mult de antrenamente la început.

Era cu părinții lui și venea de la școală, în cartierul Berceni când i-am dat un fluturaș cu școala de fotbal. De mic avea calități și mi-am dat seama că e mai deosebit. Pe la 9-10 după ce a participat pe la diverse turnee a început să fie remarcat și de ceilalți. Ieșea cel mai bun jucător sau golgheter, deși eram o echipă mai mică și nu câștigam competițiile, nu terminam în primele 3. El se evidenția oricum.

Confirmarea a venit când s-a trecut pe teren mare, 11 la 11. La ProSport a ajuns pentru că aveam nevoie de o colaborare cu o școală mai mare și am mers acolo împreună. Lui Cristi Dima i-a plăcut mult copilul și am bătut palma până la urmă”.

Ionel Preda, cel care a avut școala de fotbal Benfica, unde a început fotbalul Stoian, a dezvăluit marele său atu: „Alex e foarte inteligent în joc. De multe ori ne fascina și ne surprindea și pe noi. Noi vedeam două soluții într-o fază de joc și el găsea o a treia mai bună, pe care noi nici măcar nu o văzusem. Foarte rapid în gândire, citește foarte bine jocul. Are viteză, dribling, lovește mingea cu ambele picioare, tehnică foarte bună.

De la Farul l-a remarcat domnul Cămui la loturile naționale. După ce s-a desființat Clinceni au mers acolo un grup de jucători. Când am fost la domnul Hagi la discuții să ne înțelegem la transfer, mă întreba ce calități are”.

Gică Hagi a avut nevoie de 5 minute să se convingă de la Alex Stoian: „Aoleu, ca Ianis al meu!”

Ionel Preda a dezvăluit la Gică Hagi: „Mi-a spus: ‘Băi, mie nu îmi trebuie mult. L-am văzut 5 minute la un antrenament și deja am zis: Cine e copilul ăsta?! Luați-l’. Are ochi. A început să mă întrebe de calități.

Zic: ‘E ambidextru, dă bine și cu stângul și cu dreptul’. ‘Aoleu, ca Ianis al meu! Ce joacă?’. ‘Poate să joace mijlocaș central ofensiv, optar, poate să joace în bandă, și ca atacant’. ‘Cam atât?’. ‘Nu că mă laud, eu vă spun ce poate să joace și unde a fost folosit’. Copilul a debutat apoi la Farul după două luni”.

Fostul antrenor al lui Alex Stoian a mai dezvăluit un secret: „Noi l-am pregătit pentru fotbalul mare de mic. În ce sens? Să câștige mentalitatea de învingător și să își dorească tot timpul mai mult. Scopul nostru și al lui e să ajungă la o echipă mare de afară. Practic FCSB trebuie să fie o rampă de lansare pentru el”.

De ce nu va ceda în fața presiunii lui Gigi Becali. Alex Stoian, de mic fan al FCSB: „E foarte entuziasmat”

Ionel Preda e sigur că Alexandru Stoian nu se va pierde la FCSB: „Totul depinde de el și eu zic că e pregătit din toate punctele de vedere. Poate să suporte presiune, orice. E plăcerea de a juca, de a se afirma și are foame de fotbal, așa cum zice Neluțu Sabău.

El e de mic stelist. Mai și glumeam că dacă spunem asta o să se interpreteze că a venit la FCSB și de-aia spunem asta. El are o fotografie în tricoul Stelei de când a venit la mine la academie”.

Stoian se va acomoda foarte rapid la campioana României: „El e foarte entuziasmat. E visul oricărui copil să ajungă la campioana României și la cea mai importantă echipă. Nu îi e teamă pentru că e din București și se cam știe cu majoritatea jucătorilor și cu cei din staff. E cam ca acasă. Nu e o mare schimbare.

E cu zâmbetul pe buze și abia așteaptă să debuteze și să nu îl dezamăgească pe Gigi Becali. Nu are cum să joace cu Hermannstadt. Abia a făcut primul antrenament. E un copil bine crescut și instruit. A fost și la câteva schimburi de experiență și la Celta Vigo, la FC Porto. S-a investit puțin în el”, a mai spus antrenorul în exclusivitate pentru site-ul nostru.

500.000 de euro a plătit Gigi Becali la Farul pentru Alex Stoian

10 meciuri are Alex Stoian în SuperLiga și 37 de partide la loturile naționale