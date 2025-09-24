Clubul cu pretenții din SuperLiga, penalizat aspru de FIFA! Interzis la transferuri până în 2027

în care a adunat 15 puncte și se află pe locul 7 după 10 etape. În ciuda formei bune din punct de vedere sportiv, „Bătrâna Doamnă” suferă pe plan financiar, acolo unde are mai multe datorii, iar FIFA a sancționat clubul din acest motiv.

Trei ferestre fără transferuri! FIFA a sancționat-o dur pe UTA

ultimul pas înaintea insolvenței. Clubul arădean are probleme financiare mari din cauza restanțelor financiare pe care le are.

În urma multiplelor reclamații, FIFA a decis miercuri, 24 septembrie, să îi interzică „Bătrânei Doamne” să mai facă transferuri până în anul 2027, însă această restricție se poate ridica în cazul în care arădenii se vor achita de datorii.

Alexandru Meszar negase această informație cu puțin timp înainte de anunțul oficial

Alexandru Meszar negase această interdicție cu puțin timp înainte ca FIFA să dea vestea pe site-ul lor oficial, unde se arată clar că Asociația Fotbal Club UTA Arad are interzis la transferuri timp de trei ferestre de mercato, începând cu 23 septembrie.

„Trebuie să repet că înaintea fiecărei perioade de mercato apar astfel de informații. Noi de fiecare dată facem transferuri și suntem echipa cu cele mai multe mutări. Mereu s-a scris despre noi că suntem suspendați.

Ce pot să spun este că toată lumea este suspendată acum pentru că nu este mercato (n.r. râde). Dacă noi am mai vrea vreun jucător, îl aducem acum fără niciun fel de problemă”, declarase Alexandru Meszar cu câteva ore înainte de anunțul oficial al FIFA, conform