Sport

Clubul cu pretenții din SuperLiga, penalizat aspru de FIFA! Interzis la transferuri până în 2027

Una dintre revelațiile acestui sezon din SuperLiga a primit o veste dură din partea FIFA! Transferurile îi vor fi blocate timp de 3 ferestre de mercato
Ciprian Păvăleanu
24.09.2025 | 18:49
Clubul cu pretentii din SuperLiga penalizat aspru de FIFA Interzis la transferuri pana in 2027
ULTIMA ORĂ
UTA Arad a primit interdicție la transferuri timp de trei ani. Foto: Colaj FANATIK

UTA Arad a avut un prim sfert de campionat destul de bun, în care a adunat 15 puncte și se află pe locul 7 după 10 etape. În ciuda formei bune din punct de vedere sportiv, „Bătrâna Doamnă” suferă pe plan financiar, acolo unde are mai multe datorii, iar FIFA a sancționat clubul din acest motiv.

ADVERTISEMENT

Trei ferestre fără transferuri! FIFA a sancționat-o dur pe UTA

UTA se află în acest moment în concordat preventiv, ultimul pas înaintea insolvenței. Clubul arădean are probleme financiare mari din cauza restanțelor financiare pe care le are.

În urma multiplelor reclamații, FIFA a decis miercuri, 24 septembrie, să îi interzică „Bătrânei Doamne” să mai facă transferuri până în anul 2027, însă această restricție se poate ridica în cazul în care arădenii se vor achita de datorii.

ADVERTISEMENT

Alexandru Meszar negase această informație cu puțin timp înainte de anunțul oficial

Alexandru Meszar negase această interdicție cu puțin timp înainte ca FIFA să dea vestea pe site-ul lor oficial, unde se arată clar că Asociația Fotbal Club UTA Arad are interzis la transferuri timp de trei ferestre de mercato, începând cu 23 septembrie.

Decizie FIFA
Decizie FIFA

 

„Trebuie să repet că înaintea fiecărei perioade de mercato apar astfel de informații. Noi de fiecare dată facem transferuri și suntem echipa cu cele mai multe mutări. Mereu s-a scris despre noi că suntem suspendați.

ADVERTISEMENT
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la...
Digi24.ro
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan

Ce pot să spun este că toată lumea este suspendată acum pentru că nu este mercato (n.r. râde). Dacă noi am mai vrea vreun jucător, îl aducem acum fără niciun fel de problemă”, declarase Alexandru Meszar cu câteva ore înainte de anunțul oficial al FIFA, conform Digi Sport.

ADVERTISEMENT
FOTO Au primit lovitura! Vestea despre ”bijuteria” de 117.000.000€ din București: ”Nu mai...
Digisport.ro
FOTO Au primit lovitura! Vestea despre ”bijuteria” de 117.000.000€ din București: ”Nu mai e valabil”
Gigi Becali, verdict clar după conflictul dintre Dobre și fanii Rapidului: “Dacă el...
Fanatik
Gigi Becali, verdict clar după conflictul dintre Dobre și fanii Rapidului: “Dacă el nu e acolo, nu e nimic! El e crema”
Fostul jucător de la FCSB a fost dat afară cu scandal de la...
Fanatik
Fostul jucător de la FCSB a fost dat afară cu scandal de la echipa din Superliga! Fotbalistul a pierdut procesul
Anunț șocant pentru Dennis Man! PSV pregătește transferul după ce românul nu a...
Fanatik
Anunț șocant pentru Dennis Man! PSV pregătește transferul după ce românul nu a avut nicio realizare în Eredivisie
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fostul mare fotbalist român acuză direct: 'Lucescu i-a spus lui Iordănescu să nu...
iamsport.ro
Fostul mare fotbalist român acuză direct: 'Lucescu i-a spus lui Iordănescu să nu mă ia la Mondialul din '98! Nu știa că aud discuția dintre ei'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!