Clubul de SuperLiga, aflat la un pas de faliment, deși a încasat 800.000 de euro de la FCSB și ia bani de la FIFA

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Tactica apelării la intrarea în concordat preventiv pentru a încerca echilibrarea financiară a unei grupări sportive este la modă în România. , un alt club de tradiție, Oțelul Galați, a solicitat să fie protejat de procedura amintită.

Oțelul Galați a fost pe profit anul trecut. Cine a dezechilibrat corabia dunăreană?

FANATIK a aflat în exclusivitate că Oțelul a depus solicitarea de a intra în concordat preventiv, antecamera insolvenței, la finalul lunii trecute. Cererea va fi analizată de Tribunalul Galați, care urmează să stabilească primul termen de judecată. Deși a traversat și unele perioade tulburi în ultimii ani, cifrele Oțelului nu sunt dezastruoase. , cu 426.542 lei, după ce în 2024 pierderile au fost mici, de 196.244 lei.

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Per total, la finalul anului 2025, Oțelul Galați avea datorii de 19.097.274 lei. O bună parte dintre restanțe, 6.893.295 lei, erau către autoritățile fiscale. Conform unor surse, dezechilibrul la Oțelul Galați a venit ca urmare a neonorării angajamentelor . Gruparea condusă de fostul portar Cristi Munteanu avea promisiuni consistente de sponsorizare de la combinatul care a intrat în impas.

Intrarea în concordat ajută la finanțarea de către autorități

Deși datoriile nu sunt foarte mari, ținând cont de cele existente în fotbalul românesc, Oțelul a cerut intrarea în concordat preventiv pentru a obține eșalonarea plăților către fisc. Totodată, se va putea astfel obține un certificat fără de care autoritățile locale nu mai pot susține clubul.

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În 2025, autoritățile gălățene au alocat clubului de fotbal din Superliga 8.046.958 lei. Conform unor surse, Primăria Galați va continua să vireze bani Oțelului și în 2026, dacă gruparea dunăreană va intra în concordat preventiv. Oficialii Oțelului sunt încrezători că astfel clubul se va echilibra și nu va aluneca spre insolvență.

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Oțelul ia peste 1.000.0000 de euro de la FCSB și FIFA

Oțelul Galați a ajuns în situația de a solicita intrarea în concordat preventiv, în ciuda faptului a beneficiat în ultimul an de încasări semnificative din transferuri, mai ales către FCSB. E vorba de cei 800.000 de euro proveniți din transferurile lui Juri Cisotti (200.000 de euro) și

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În plus, potrivit înțelegerilor contractuale dintre Gigi Becali și Oțelul, gălățenii vor mai primi bani suplimentari de la FIFA, pentru participarea lui Joao Paulo la CM 2026 cu naționala Capului Verde. Este vorba despre o compensație zilnică în valoare de 8000 de euro pe durata cantonamentului și a turneului final, ceea ce ar putea însemna un minimum de aproximativ 232.000 de euro doar până la finalul fazei grupelor, cu posibilitatea creșterii sumei în cazul calificării mai departe. Vorbim, așadar, de puțin peste 1 milion de euro în venituri directe sau anticipate, fără a include eventualele sume suplimentare dacă naționala Capului Verde merge mai departe de grupe la CM 2026.