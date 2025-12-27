Sport

Clubul din La Liga, anunț cumplit în perioada sărbătorilor: „Antrenorul și trei dintre copiii săi au murit într-un tragic accident”

O grupare din La Liga a făcut un anunț devastator după Crăciun. Un tehnician care activa în cadrul clubului și trei dintre copiii săi au murit în urma unui accident naval.
Bogdan Mariș
27.12.2025 | 17:00
Clubul din La Liga anunt cumplit in perioada sarbatorilor Antrenorul si trei dintre copiii sai au murit intrun tragic accident
ULTIMA ORĂ
Clubul Valencia a făcut un anunț cutremurător. Ce tragedie a lovit clubul. FOTO: colaj Fanatik
Valencia a anunțat printr-un mesaj pe rețelele sociale faptul că Fernando Martin, antrenorul echipei secunde de fotbal feminin a clubului, a decedat, alături de trei dintre copii săi, după un accident groaznic petrecut în Indonezia. Ambarcațiunea pe care aceștia se aflau s-a scufundat, iar cei patru nu au mai putut fi salvați.

Clubul din La Liga, anunț teribil

Fernando Martin, tehnician care pregătea echipa secundă de fotbal feminin a clubului Valencia, a murit la vârsta de 44 de ani după un accident cumplit petrecut în Indonezia, în care și-au pierdut viața și trei dintre copiii săi, cu vârste de 12, 10 și 9 ani. Informația cutremurătoare a fost anunțată de clubul din La Liga. „Clubul Valencia este consternat după ce Fernando Martin, antrenor al Valencia CF Femenino B, și trei dintre copiii săi au decedat într-un tragic accident naval care a avut loc în Indonezia, conform autorităților locale.

Din partea clubului, dorim să transmitem, în aceste momente atât de grele pentru toată lumea, susținerea noastră și condoleanțe familiei, prietenilor și colegilor de la Valencia CF, Valencia CF Femenino și Academia VCF. Odihnească-se în pace”, a transmis gruparea spaniolă pe contul oficial.

Fernando Martin
Fernando Martin, tehnician care activa în cadrul clubului Valencia, a decedat alături de trei dintre copiii săi după un accident tragic. FOTO: Valencia CF

Cum s-a produs accidentul tragic

Presa locală din Indonezia a oferit informații despre accidentul petrecut vineri seară. „Ambarcațiunea a părăsit insula Komodo vineri, în jurul orei locale 20:00, și călătorea către insula Padar pentru a continua o excursie de vizitare a obiectivelor turistice. Aproximativ 30 de minute mai târziu, motorul ambarcațiunii ar fi cedat. Ulterior, aceasta s-a răsturnat și s-a scufundat în strâmtoarea Padar în jurul orei locale 20:30-21:00.

Raportul preliminar al autorităților precizează faptul că accidentul a fost provocat de valurile neobișnuit de înalte, care depășeau 2 metri, ceea ce a dus la răsturnarea navei. Ambarcațiunea transporta 11 persoane, inclusiv membri ai echipajului, un ghid turistic și pasageri. Șapte persoane au fost salvate și evacuate în siguranță în Labuan Bajo. Printre supraviețuitori se numără doi cetățeni spanioli, patru membri ai echipajului și un ghid turistic din Indonezia”, au notat cei de la Jakarta Globe. Perioada sărbătorilor a fost una teribilă pentru sportul mondial, mai multe personalități trecând în neființă.

Cine a fost Fernando Martin

Născut la Valencia pe 27 august 1981, Fernando Martin a crescut în academia echipei locale, evoluând la seniori pentru mai multe formații din ligile inferioare ale Spaniei, precum Pego, Eldense, Benidorm, Cultural Leonesa, Alcoyano, Cartagena, Ontinyent, La Nucia sau Paterna. Fostul fundaș central s-a retras în 2016, la vârsta de 35 de ani, începând mai apoi o carieră de antrenor.

