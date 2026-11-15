Clubul din Polonia a pus ochii pe fotbaliștii echipei din SuperLiga: „Nu putem să-i lăsăm fără toți jucătorii”

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Octavian Moraru, nu exclude posibilitatea ca formația poloneză să transfere în această iarnă fotbaliști din SuperLiga României.

Octavian Moraru ia în calcul să transfere în Polonia jucători din SuperLiga României

Recent, după ce a mai activat acolo în perioada 2021-2025. Conducătorul Oțelului Galați a preluat managementul sportiv al clubului polonez, iar acum se gândește serios că ar putea aduce fotbaliști din SuperLiga României în Ekstraklasa.

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Totuși, Radomiak Radom este echipa cu cel mai mic buget din campionatul Poloniei, chiar dacă este mai mult de dublul bugetului de la Oțelul Galați. Din această cauză, Octavian Moraru nu este momentan decis că va căuta să transfere jucători din SuperLiga României, mai ales că echipele cer bani mulți pentru fotbaliștii lor. O variantă ar fi transferul chiar de la oțelari, însă nici nu vrea să ajute clubul pe partea financiară, dar să-l slăbească pe partea sportivă.

„Noi, de când am venit, am bătut două meciuri. Am ieșit din zona roșie, dar tot suntem într-o zonă periculoasă. Nu ne gândim la schimbarea de antrenor, nu se pune problema, dar deja pregătim perioada de transferuri de iarnă. Posibil să aducem pe cineva din România, adică jucători români. (n.r. – de la Oțelul?) Să vedem, suntem în discuții, dar mai degrabă din străinătate. Nu suntem deciși momentan. Jucătorii buni sunt scumpi, de la Oțelul am putea să cumpărăm pe bani mai puțini, dar mai vedem. Nici nu putem să-i lăsăm fără jucători valoroși. Nu sunt într-o situație mult prea bună.

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Dacă-i ajuți financiar, dar nu îi ajuți sportiv, atunci degeaba îi ajuți financiar. Nu îi mai ajută la nimic. Sigur că am rămas legat de ceea ce se întâmplă la Oțelul, dar de la distanță nu mai pot veni zi de zi acolo. Vin o zi sau două la două săptămâni. Încercăm să ne organizăm, dar focusul nostru este aici. Aici este mult mai greu. Diferențele sunt foarte mari în campionat, noi având cel mai mic buget. Avem 10,5 milioane de euro buget și este cel mai mic din ligă. Încercăm să facem cât mai bine și într-o parte, dar și în alta”, a declarat Octavian Moraru la FANATIK SUPERLIGA.

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Ce imagine are Edi Iordănescu în Polonia

Octavian Moraru a vorbit și despre imaginea pe care Edi Iordănescu și-a lăsat-o în Polonia după experiența de la Legia Varșovia. El este de părere că fostul selecționer are stofă de antrenor mare, însă că trebuie să găsească proiectul potrivit pentru a excela: „Edi Iordănescu a rămas cu o imagine bună aici. Pentru mine este un antrenor bun, valoros, doar că nu a găsit echipa potrivită cu care să facă pasul următor. Eu cred că este cel mai bun antrenor cu care am lucrat. Și Gâlcă este foarte bun, dar parcă Edi are un potențial mult mai mare.

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Eu cred că are șanse să ajungă un antrenor de top în Europa. Noi discutăm foarte mult cu Edi. La un moment dat, cu siguranță, vom lucra împreună din nou. Să vedem când. Eu nu prea știu nimic de Watford, am văzut doar din presă, nu am mai vorbit cam de 10 zile cu Edi. Ar suna foarte bine. Eu cred că el, dacă ar face pasul ăsta, are nevoie de puțin sprijin din partea conducerii. La Legia i s-au vândut cei mai buni jucători, iar cei care au venit nu au confirmat. Timpul a arătat că el a avut rezultate foarte bune cu echipa aceea a celor de la Legia, care nu s-a mai regăsit după plecarea lui Edi”, a mai spus Octavian Moraru.