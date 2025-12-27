Sport

Clubul din Premier League, gest fabulos după tragedia din ziua de Crăciun! „Va rămâne mereu în memoria tuturor”

Un club din Premier League va face un gest impresionant după ce legenda clubului a decedat chiar în ziua de Crăciun. Planul a fost anunțat de patronul grupării.
Bogdan Mariș
27.12.2025 | 16:27
O echipă din Premier League pregătește un gest superb în memoria legendei clubului, care a decedat chiar în ziua de Crăciun. FOTO: Hepta
Fotbalul britanic a fost cutremurat în ziua de Crăciun după ce fostul mare fotbalist John Robertson, o legendă a clubului Nottingham Forest, a decedat la vârsta de 72 de ani. Evangelos Marinakis, patronul clubului din Premier League, a dezvăluit că a propus Consiliului de Administrație ca una dintre peluzele stadionului City Ground să poarte numele fostului fotbalist.

Gest fabulos al clubului din Premier League după tragedia din ziua de Crăciun

Clubul Nottingham Forest a dezvăluit printr-o postare pe rețelele sociale faptul că patronul clubului, Evangelos Marinakis, a propus Consiliului de Administrație ca una dintre peluzele arenei, Bridgford Stand, să poarte numele lui John Robertson, considerat drept cel mai mare fotbalist din istoria clubului. „Săptămâna aceasta este una de tristețe profundă pentru toți oamenii legați de Nottingham Forest în timp ce ne adunăm pentru a comemora trecerea în neființă a lui John Robertson, o adevărată legendă pentru acest club în toate sensurile cuvântului.

Am recomandat Consiliului de Administrație ca peluza Bridgford Stand să fie redenumită în ‘John Robertson Stand’ în onoarea sa, în semn de recunoștință pentru contribuția sa extraordinară adusă clubului nostru, pentru ca moștenirea sa și marele nostru erou să rămână mereu în memoria tuturor”, a afirmat omul de afaceri grec pentru pagina oficială de X a clubului.

John Robertson se „alătură” foștilor săi antrenori

Tribunele stadionului City Ground poartă numele celor mai importanți antrenori din istoria clubului, Brian Clough și Peter Taylor, „principal” și secund în perioada în care echipa câștiga titlul în Anglia și două Cupe ale Campionilor Europeni, triumfuri la care John Robertson a jucat un rol esențial.

Scoțianul i-a pasat decisiv lui Trevor Francis în finala CCE din 1979, câștigată cu 1-0 contra suedezilor de la Malmo, și a marcat singurul gol al ultimului act din 1980, când „pădurarii” au învins formația germană Hamburg. Nottingham Forest este singura echipă din istoria fotbalului european care a cucerit de mai multe ori Cupa Campionilor/Champions League decât titlul pe plan intern.

