Clubul din România a intrat în insolvență, dar transferă jucători de la Steaua! Exclusiv

ADVERTISEMENT

În ultimele sezoane, formațiile care au picat în eșalonul secund s-au lovit de obstacole majore. Principala cauză o reprezintă scăderea drastică a veniturilor din drepturile TV în Liga 2, factor care, cumulat cu restanțele financiare, poate împinge cluburile spre colaps. Cazurile cele mai pertinente sunt cele ale Gloriei Buzău și FCU Craiova, echipe care au dispărut definitiv de pe harta fotbalului. Într-un astfel de scenariu se află și o formație proaspăt retrogradată din SuperLiga.

Clubul din România a intrat în insolvență, dar transferă jucători de la Steaua

După doi ani petrecuți pe prima scenă fotbalistică din România, Unirea Slobozia revine în eșalonul secund. Ialomițenii au încheiat campionatul recent încheiat pe locul 15, retrogradând direct alături de Metaloglobus. în ultima perioadă pentru a salva clubul, .

ADVERTISEMENT

În ciuda marilor probleme financiare, formația din Ialomița transferă în continuare, în speranța unei reveniri în SuperLigă. Din informațiile FANATIK, Unirea Slobozia s-a înțeles cu un jucător de la Steaua, o rivală în lupta pentru locurile din fruntea ierarhiei din eșalonul secund al fotbalului românesc.

Mai exact, ialomițenii au bătut palma cu Gabriel Nedelea (25 de ani), fundaș care a fost folosit constant de către Daniel Oprița în sezonul recent încheiat. Cel mai probabil, fotbalistul a dorit să aibă șansa de a promova în primul eșalon, în condițiile în care actuala formă de organizare a „militarilor” nu permite accederea în SuperLigă.

ADVERTISEMENT

Cine este Gabriel Nedelea

Gabriel Nedelea a început fotbalul la Regal Sport, ulterior făcând pasul în Academia „Gheorghe Hagi”. Fundașul a mai fost legitimat la Viitorul, SCM Gloria Buzău, Oțelul Galați, Alexandria, Farul. Acesta se afla la Steaua din vara lui 2024, iar pentru formația pregătită de Daniel Oprița a adunat 20 de meciuri în sezonul recent încheiat.

ADVERTISEMENT