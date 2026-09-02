Sport

Clubul din România la care Giovanni Becali a fost proprietar timp de un an: „I-am scos din impas”

Giovanni Becali a condus, din rolul de președinte, cluburi importante din prima ligă, precum Rapid sau Dinamo. Celebrul impresar a fost și proprietar la o fostă campioană. Despre ce formație este vorba.
Adrian Baciu
02.09.2026 | 14:30
Clubul din Romania la care Giovanni Becali a fost proprietar timp de un an Iam scos din impas
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali, proprietar timp de un an la un club important din România. Sursa foto: colaj Fanatik
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Giovanni Becali (74 de ani), cel mai cunoscut și important impresar din fotbalul românesc al ultimelor decenii, a dezvăluit faptul că, în urmă cu mai mulți ani, a fost proprietar, pentru o perioadă nu foarte lungă de timp, la un club din România. E vorba de o formație care, recent, a câștigat un titlu de campioană în prima divizie.

Clubul din România la care Giovanni Becali a fost proprietar timp de un an: „I-am scos din impas”

În anii 2000, Ioan Becali a fost în conducerea unor echipe de prim-plan din prima ligă a României, dar nu ca patron, cum este vărul său, Gigi Becali la FCSB. Impresarul a ocupat funcții oficiale de conducere la Rapid și Dinamo, pe perioade scurte. Puțini știu însă faptul că agentul a fost, în anii ’90, proprietar în fotbalul intern.

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Luni, 28 august, în emisiunea „Giovanni Show”, celebrul impresar a vorbit despre transferul lui Iustin Doicaru (19 ani) de la Farul Constanța la gruparea turcă Rizespor. La un moment dat, Ioan Becali a dezvăluit faptul că, în urmă cu câteva decenii, a condus clubul de la malul mării din postura de proprietar.

„Iustin Doicaru nu cred că va face greșeli în carieră (n.r. cum a făcut Denis Alibec la vârsta lui). Nu poate să facă așa ceva pentru că îl are pe tatăl său (n.r. Radu Doicaru) care a fost jucător la Callatis Mangalia și la Farul Constanța. Eu țin minte asta, când Farul era a mea, în anii 90 și ceva. Echipa a fost un an de zile a mea.

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S-a întâmplat asta după ce i-a lăsat domnul (Dan) Voiculescu, de la Antena. Nu a mai plătit (…), iar un an de zile i-am luat eu, dar nu am mai vrut apoi să continui. (n.r. Ați fost patron la Farul Constanța un an?) Da, cu președintele de atunci (n.r. Jean Garabet), care era de o viață la Farul”, a dezvăluit agentul de jucători.

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De ce a renunțat Giovanni Becali la Farul

Tot în cadrul emisiunii de la FANATIK, Ioan Becali a mai explicat motivele care l-au făcut să renunțe la clubul din Dobrogea. Agentul de jucători recunoaște că și-a făcut datoria de conducător la această echipă. A adus niște bani, a plătit salarii și a scos clubul din impas. Nu a mai continuat pentru că nu își permitea la acea vreme să dețină un club de fotbal.

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„(n.r. De ce ați renunțat la Farul?) Am renunțat pentru că am plătit niște bani, am plătit salariile, i-am scos din impasul în care erau. Apoi am renunțat și eu, pentru că nu îmi permiteam la acea vreme să fiu proprietar al unui club precum Farul”, a mai punctat Becali.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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