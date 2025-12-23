Clubul din SuperLiga a anunțat că vrea jucători de la FCSB: ”Ne-ar putea ajuta”

ADVERTISEMENT

Formațiile din SuperLiga sunt extrem de atente la mișcările ce urmează să le facă în această pauză de iarnă. Un club important așteaptă să vadă de ce jucători se va despărți FCSB pentru a vedea dacă ar putea să-i aducă.

Un club din SuperLiga, cu ochii pe jucătorii care nu mai au loc la FCSB

Gigi Becali a anunțat în mai multe rânduri că o serie de jucători din actualul lot vor fi trași pe linie moartă la FCSB și vor putea să plece la alte echipe. Aflată în zona retrogradării, FC Hermannstadt s-a arătat interesată să transfere de la campioana României.

”Avem jucători care ne-ar putea ajuta de la FCSB, dar să vedem la cine vrea să renunțe Gigi Becali și să ne ajute. Sunt mulți factori. (n.r. – despre David Kiki) Noi avem opțiune pe stânga acolo, tot under (n.r. – Luca Stancu).

A și jucat contra FCSB-ului, a dat gol și assist. Suntem acoperiți acolo. Nouă ne trebuie un mijlocaș, un fundaș și un atacant. Cam asta ne-ar trebui acum”, a declarat președintele Claudiu Rotar, pentru .

Alibec, ca și plecat de la FCSB

Cele mai vehiculate nume pentru plecarea de la FCSB sunt cele ale lui Denis Alibec și David Kiki. Cei doi fotbaliști nu mai sunt doriți de Gigi Becali și urmează să se negocieze o rupere a contractului.

Mihai Stoica a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că cu Alibec în care i-a explicat care este decizia clubului. ”Am avut o discuție cu Alibec. Probabil că ne vom despărți de el în iarnă. Nu știu ce vrea el, știu ce vrem noi. Da, am avut o discuție cu el. I-am spus care este gândirea noastră.

Nu a ridicat nicio problemă, a fost super profesionist. A avut o perioadă cu accidentări peste accidentări. Nu e vina nimănui. Așa a fost să fie. Chimie a fost. Din nefericire, au fost accidentări care l-au ținut departe de teren. A prins puține minute după ce s-a operat. Așa s-a închis”, a spus Stoica.

Ce decizie a luat Gigi Becali în privința lui Edjouma și Chiricheș

Încântat de evoluția pe care Malcom Edjouma a avut-o în întâlnirea cu Feyenoord din Europa League, Gigi Becali a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că mijlocașului francez.

”A venit băiatul, că ‘Domn’e, aș sta până în vară’. Am zis ‘Mihai, dă-i contractul să vadă dacă Becali zice la mișto sau e adevărat. I-am zis ca recunoștință, nu că mai am nevoie de el. E recunoștință, faptul că am câștigat meciul ăla și cu el, că a schimbat soarta meciului, că el a schimbat soarta meciului, ce să mai? El la mijlocul terenului a schimbat șmecheria.

Și atunci i-am zis Da. Zice ‘Domn’e, chiar e adevărat? / Da, mă, da, e adevărat. / Aș sta până în vară’. Am zis Mihai, ca să vadă că e adevărat, să nu spună că e vrăjeală, dă-i, mă, contractul să semneze pe 6 luni și gata. Nu știu dacă a semnat, i-am zis să-i facă. Am promis. Aici e vorba de recunoștință, nu stăm acum să vorbim de Edjouma”, a afirmat Becali.

În ceea ce-l privește pe Vlad Chiricheș, . ”Am discutat și l-am rugat ca Vlad Chiricheș să continue cu noi. Și cu Feyenoord, și aseară (n.r. – cu Rapid), a adus echilibru și e un jucător de care avem foarte mare nevoie, chiar dacă are o vârstă.

E o personalitate marcantă în vestiar și avem mare nevoie în campania asta disperată de a reduce distanța față de primele locuri de un factor de echilibru. Iar Vlad Chiriceș este un factor de echilibru. Are contract până în vară. Da, suntem ok. Să rămână pe liste”, a precizat Stoica, la FANATIK SUPERLIGA.