Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Clubul din SuperLiga a pompat 300.000 de euro dintr-un foc pentru liniștea echipei: „Când i-am plătit, unii jucători nici nu mai știam că au fost la noi”

Un club din SuperLiga a fost nevoit să achite 300.000 de euro unor foști jucători în ultimele luni, pentru a scăpa de interdicția la transferuri aplicată de FIFA.
Bogdan Mariș
09.12.2025 | 09:18
Un club din Superliga a achitat 300.000 de euro pentru a „stinge” mai multe litigii cu foștii jucători. FOTO: colaj Fanatik
Alexandru Meszar, conducătorul celor de la UTA, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că formația arădeană a achitat aproape 300.000 de euro unor foști jucători pentru a scăpa de interdicția la transferuri aplicată de FIFA. Oficialul arădenilor a vorbit și despre partidele pe care UTA le va mai disputa în acest final de an.

Clubul din SuperLiga a pompat 300.000 de euro pentru liniștea echipei

UTA traversează un moment bun în SuperLiga, iar echipa pregătită de Adrian Mihalcea se află pe locul 6 al clasamentului, cu 28 de puncte. Conducătorul arădenilor, Alexandru Meszar, a vorbit despre obiectivele echipei, dar și despre situația financiară.

(n.r. vă bateți la play-off?) Nu renunțăm, dar nu este un obiectiv major. Pentru noi obiectivul este liniștea, atât pe plan sportiv, cât și pe plan financiar. Un loc 5-6 normal că ajută, atât financiar, cât și sportiv. (n.r. salariile sunt la zi?) Da. (n.r. s-au depășit momentele acelea cu jucători care v-au reclamat?) S-a rezolvat cu plată.

Altfel, nu puteam să-l legitimăm pe Odada, care a debutat în meciul cu FCSB. Era de mai mult timp la noi. Am plătit foarte mult, aproape 300.000 de euro. Asta a fost politica de transferuri din sezonul precedent. Când i-am plătit pe unii jucători, nici n-am mai ținut minte că au jucat la noi. Am spus ‘Ce să-i dăm bani la copilul ăsta, cât a jucat?’. ‘Șapte minute’. A jucat șapte minute și am plătit pentru luni bune”, a afirmat oficialul arădenilor la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Cum a caracterizat Alexandru Meszar colaborarea cu Adrian Mihalcea

După un prim mandat dezamăgitor la UTA, în vara anului 2017, Adrian Mihalcea a revenit pe banca arădenilor în acest an, iar parcursul echipei este unul pozitiv atât în campionat, cât și în Cupa României, unde „roș-albii” au obținut o victorie mare miercuri seară, 3-0 cu FCSB.

„Acum suntem bine de tot. Nu mă felicit deocamdată că l-am ales pe Adi Mihalcea, pe el trebuie să-l felicităm pentru că a atras atenția noastră și poate și a altor cluburi. Se pare că este o soluție foarte bună, nu doar ca rezultate, dar și din punct de vedere al politicii pe care o abordăm împreună”, a declarat Alexandru Meszar, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce a declarat șeful UTA-ei despre partidele pe care arădenii le vor disputa până la finalul anului

UTA va mai disputa două meciuri oficiale în 2025, toate în SuperLiga României. Arădenii vor întâlni Farul în deplasare (15 decembrie, 17:30), înainte de a încheia anul cu un duel pe „Francisc Neuman” contra lui Dinamo (20 decembrie, ora 20:00). „Din cele două meciuri se pot strânge puncte, nu plecăm outsider cu niciuna dintre combatante, nici cu Dinamo, pentru că jucăm acasă”, a declarat Alexandru Meszar, în cadrul dialogului cu Cristi Coste.

RĂZBOI la Arad după UTA - FCSB 3-0. TOT ADEVĂRUL despre SCANDALUL URIAȘ dintre conducere și galerie

