Clubul din SuperLiga cu mari probleme financiare își vinde căpitanul în Armenia pentru a supraviețui! Ce sumă solicită. Exclusiv

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Din nefericire, în ultimii ani tot mai multe formații din SuperLiga se confruntă cu probleme financiare. Cum restanțele sunt o obișnuință în fotbalul românesc, cluburile sunt de cele mai multe ori nevoite să își vândă cei mai buni jucători pentru a supraviețui. În acest caz se află și o echipă cu tradiție din primul eșalon.

Oțelul își vinde căpitanul în Armenia pentru a supraviețui

Oțelul Galați a avut o primă parte de sezon foarte bună, echipa pregătită la acel moment de către Laszlo Balint sperând chiar la accederea în play-off. Totuși, perioada de mercato din iarnă a adus schimbări masive, , iar înlocuitorii nu s-au ridicat la același nivel.

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A devenit o obișnuință ca în pauzele competiționale să se producă schimbări masive la nivelul lotului la Oțelul. În consecință, gălățenii sunt pe punctul de a-și pierde căpitanul și totodată unul dintre cei mai buni jucători din sezonul proaspăt încheiat din SuperLiga: Joao Lameira (27 de ani).

notează că FC Noah este aproape de transferul lusitanului. Din informațiile FANATIK, Oțelul dorește nu mai puțin de 500.000 de euro în schimbul mijlocașului. Cum negocierile sunt în plină desfășurare, cluburile ar putea ajunge la un acord: fie pentru o sumă mai mică, fie prin acceptarea de către armeni a prețului solicitat de formația din SuperLigă. De menționat este că gălățenii au cerut să intre în concordat preventiv la începutul lunii iunie.

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Cine este Joao Lameira, fotbalistul dorit de FC Noah

Joao Lameira a început fotbalul în țara natală, la Feirense CJ, ca mai apoi să fie legitimat la academiile celor de la Sporting, Feirense, Porto și Padroense. Debutul la seniori a fost marcat la Leiria, urmând după experiențe la Coimbra, Real SC, Torreense și Baltika. Mijlocașul a semnat cu Oțelul în vara lui 2025, din postura de jucător liber de contract, după ce anterior fusese împrumutat de gălățeni preț de jumătate de sezon.

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Dacă mutarea se va realiza, lusitanul va avea mai mulți colegi trecuți din SuperLiga la FC Noah. Mai exact, la formația din Armenia mai sunt , Valentin Costache și Gonçalo Gregorio.

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