Clubul din SuperLiga, dependent de patron! Suma uriaşă pe care a primit-o de la finanţator. Radiografia financiară

Suntem în martie, așadar cluburile din Superliga încep să publice rezultatele financiare aferente anului 2025. Dăm astfel startul unei serii de materiale care își propune să vă prezinte radiografia financiară a celor mai importante cluburi din prima ligă. Le vom publica în ordinea postării lor; conform regulamentului, cluburile au obligația să “urce” rapoartele pe site-urile proprii până la finalul lunii martie.

FC Botoşani, dependent de patron! Suma uriaşă la care a ajuns împrumutul de la finanţator

Precizare importantă: situațiile se referă la ani fiscali (Ianuarie – Decembrie), nu la sezoane competiționale. De aceea, cifrele trebuie puse în context atunci când sunt analizate. Întrucât în orice analiză dinamica este importantă, vom compara cifrele din 2025 cu cele din anii precedenți. Situațiile financiare respectă, desigur, standardele legale, dar sunt adaptate la formatul UEFA (dacă subiectul e de interes, poți studia seria de materiale publicate de FANATIK pe această temă).

Cluburile publică 3 documente (pe lângă bugetul centrului de copii și junior): Bilanțul, Contul de profit și pierdere (P&L) și Declarația cu privire la sumele achitate către intermediari (agenți). În cazul fiecărui club, vom analiza tipurile de venit și evoluția lor în timp, vom compara veniturile cu cheltuielile pentru a înțelege performanța operațională și vom analiza separat transferurile din perspectivă financiară.

În ceea ce privește bilanțul, ne vom opri asupra împrumuturilor asociaților (modelul de finanțare) și asupra situației capitalurilor proprii (soliditatea societății). Acestea fiind spuse, punem Botoșaniul sub lupă, urmând că la finalul seriei să vă oferim un material comparativ cu cele mai importante informații financiare ale Superligii.

Venituri operaționale

Iată situația defalcată a veniturilor operaționale pentru FC Botoșani în ultimii 4 ani (2022 – 2025):

În ultimii 4 ani, veniturile totale au crescut constant, de la 18.1 milioane lei în 2022, la 39 milioane lei în 2025. O creștere de peste 100% în 4 ani reprezintă o evoluție absolut remarcabilă. Cu atât mai interesantă e analiza acestor venituri.

Categoriile raportate de cluburi (acesta este și standardul UEFA) sunt ticketing (bilete, abonamente), sponsorizări, drepturi TV, activitate comerciale (aici avem fanshop-urile, de exemplu), venituri UEFA (subvenții, market pool, premii), subvenții (de la autorități centrale sau locale), respective alte venituri (spre exemplu, alte venituri realizate în ziua meciului, la stadion, subînchirieri, etc). Importantă este și ponderea fiecărui tip de venit în total – mai jos situația pentru 2025.

Ticketing

Deși a crescut de la 0.66 mil lei în 2022 la 1.5 mil în 2025, ticketing-ul aduce abia 4% din veniturile operaționale (fără transferuri) totale. O contribuție mică, în concordanță cu puterea de cumpărare a orașului și cu capacitatea stadionului.

Sponsorizări

Surpriza etapei! Botoșani raportează în 2025 30 mil lei încasați din sponsorizări (și publicitate), adică aproape 6 milioane EUR (77% din veniturile anului 2025). Absolut remarcabil (se citește nefiresc!) pentru Superliga; cu siguranță comparațiile de final vor arăta asta. Surprinde atât suma absolută, cât și comparația cu sumele încasate din ticketing și activități comerciale, adică sume care oferă o indicație despre suportul de masă de care se bucură un club.

Cu toate acestea, lista sponsorilor (publicată pe site-ul clubului) conține societăți din portofoliul dlui Iftime (Elsaco, Vestra, Smart Eco Plus), plus Unibet (aflat și pe tricoul de joc, alaturi de Elsaco) și alte societăți comerciale locale. Discrepanța dintre popularitatea clubului, forța brandului și sumele încasate din sponsorizări este foarte mare și contrazice mecanismele clasice ale sponsorizării.

Drepturi TV

Direct corelate cu performanța sportivă, acestea au scăzut de la 8.2 milioane lei în 2022, la 5 milioane lei în 2025 (13% din total venituri).

Venituri UEFA

2.3 milioane lei încasați în 2025 – 6% din total venituri operaționale în 2025.

Subvenții și alte venituri

Practic inexistente la capitolul venituri. În ciuda implicării politice a patronului clubului, FC Botoșani raportează 0 încasări la capitolul subvenții în ultimii 2 ani, în timp ce sumele înregistrate la capitolul “alte venituri” sunt infime (sub 200k lei în 2025).

Concluzii

Veniturile clubului se bazează pe sponsorizări și drepturi TV (90% din veniturile operaționale totale în 2025), cu precădere pe prima categorie (77%). Absolut nesănătos. Ar fi interesant în acest context să cunoaștem contribuțiile fiecărui sponsor, pentru că structura veniturilor este una deloc liniștitoare pentru FC Botoșani.

Când contribuția directa a suporterilor (ticketing, activități comerciale, alte venituri) înseamnă mai puțin de 5% din total venituri operaționale, problema e evidentă. Dependența nesănătoasă (ca pondere) de sponsori, în condițiile unui club fară “tracțiune” și audiență, ridică semne de întrebare cu privire la viitor.

Cheltuieli operaționale

Și aici observăm o creștere – de la 23.7 mil lei în 2022, la 37.1 mil lei în 2025. Dar creșterea e mult mai mică decât în cazul veniturilor – doar 57%, semn bun. Desigur, cea mai semnificativă cheltuială este cea legată de salarii (jucători, staff, personal administrativ), care a ajuns în 2025 la 28 mil lei. Nu insistăm asupra sumelor cheltuite cu agenții (intermediarii), întrucât acestea sunt nesemnificative – 381k lei în 2025.

Important, ponderea salariilor în venituri este de 70%-80%, peste nivelul de 60% considerat optim de UEFA. Dealtfel, acesta este un nivel prudent pentru o cheltuială fixă atât de importantă, pentru a nu pune în pericol stabilitatea clubului. Când tragem linie, clubul înregistrează un profit operațional în 2025, după 3 ani de rezultate negative. Totuși, acest bilanț se datorează (cum arătam mai sus), sponsorilor, adică preponderent societăților comerciale din , ceea ce indică o dependență financiară periculoasă de o singură sursă de venit. Și greu de replicat în viitor, luând în calcul profilul clubului.

Transferuri

În general pozitiv, bilanțul transferurilor pentru anului 2025 a fost negativ. Un club cu profilul Botosaniului ar trebui să se bazeze pe sume importante (ca pondere din buget) și constante la acest capitol, adică să “exporte” constant către granzii ligii. Altfel, dependența de acționar devine și mai pregnanată.

Dependența de acționar

Bilanțul confirmă și el această dependență. Iată câteva elemente importante în acest sens din bilanțul FC Botoșani.

Capitalul social este de doar 500 de lei, așadar deficitul este finanțat nu prin aport la capitalul social, ci prin împrumuturi ale acționarului. Împrumuturi al căror cuantum a ajuns în 2025 la 24.6 milioane lei. Coroborați vă rog această sumă cu ponderea sponsorizărilor în venituri și veți avea radiografia financiară a unui club absolut .

Fapt confirmat de situația capitalurilor proprii (peste 12 milioane lei…cu minus). Capitalul propriu reprezintă diferența dintre active și pasive, adică suma cu care societatea rămâne după ce achită toate datoriile, folosind activele pentru asta. Cu alte cuvinte, valoarea firmei…