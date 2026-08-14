Sport

Clubul din SuperLiga este în „pioneze” înaintea meciului din etapa a 5-a: „Avem 16 jucători!

Echipa de tradiție din SuperLiga are un meci important în etapa a 5-a, dar lotul este marcat de mai multe accidentări. Anunțul antrenorului înaintea partidei.
Mihai Dragomir
14.08.2026 | 18:15
Clubul din SuperLiga este in pioneze inaintea meciului din etapa a 5a Avem 16 jucatori
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Echipa din SuperLiga are lotul decimat înaintea etapei a 5-a. Foto: Sport Pictures.
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Etapa cu numărul 5 din SuperLiga vine pentru UTA cu un duel în deplasare contra lui U Cluj. Arădenii suferă la capitolul lot din cauza mai multor accidentări acumulate chiar în startul acestei stagiuni. Adrian Mihalcea a vorbit despre jucătorii cu probleme înaintea partidei cu „Șepcile Roșii”.

Cine sunt jucătorii cu probleme la UTA

UTA umple infirmeria în această perioadă. „Bătrâna Doamnă” i-a pierdut pentru tot restul sezonului pe Răzvan Oaidă și Alexi Pitu, pe puștiul Andrei Tolcea pentru cel puțin o lună, iar în această săptămână s-a trezit fără alți doi jucători la antrenamente. Andrea Padula a suferit o leziune fibrilară și va fi indisponibil cel puțin 4-5 săptămâni. Și Dmytro Pospelov a acuzat o problemă la mușchii aductori.

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Fără victorie în primele 4 etape ale noului sezon, arădenii își văd acum misiunea de a lua toate cele 3 puncte dintr-un meci mult mai dificilă fără ajutorul fotbaliștilor amintiți mai sus. Antrenorul Adrian Mihalcea are la dispoziție 16 jucători pentru deplasarea de luni, 17 august, contra lui U Cluj.

Ce a spus Adrian Mihalcea despre lotul pe care îl are la UTA

Tehnicianul arădenilor a vorbit înainte de meciul cu U Cluj în cadrul unei conferințe de presă. El a acoperit mai multe puncte, de la jucătorii pe care i-a pierdut recent până la transferurile cerute conducerii. „Suntem, bineînțeles, mult mai puțini decât acum două săptămâni, avem 16 jucători, dar avem posibilitatea să schimbăm, dacă este nevoie, pe anumite poziții și chiar ne gândim la lucrul acesta pentru reuși să suplinim absența celor doi (n.a. Oaidă și Pitu) cu alți jucători.

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Ce va fi, ce urmează? Am avut o discuție cu cei din conducere, sunt în asentimentul meu și încearcă să mai aducă în următoarele două săptămâni jucători care să ne ajute. Bineînțeles, calitativ, dar și numeric. Măcar să-l văd pe primul și după vom vedea. Într-adevăr, ceea ce se va întâmpla în acest sezon ar putea depinde și de cum vom reuși să ne întărim lotul în următoarele două-trei săptămâni”, a spus inițial Mihalcea.

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Cum încearcă UTA să se descurce fără jucătorii accidentați

Alexi Pitu a fost adus cu mare interes în această vară, cei de la UTA fiind extrem de optimiști după transferul său. Din păcate pentru echipa de pe „Francisc Neuman”, talentatul fotbalist a suferit o accidentare la genunchi în partida cu Rapid, încheiată cu 0-0. Adrian Mihalcea a vorbit despre cum va gestiona absența sa și a celorlalți jucători indisponibili perioada următoare. „Bineînțeles că ne pare rău pentru orice pierdere avută, dar o iau ca pe un impuls către echipă. Sau o dorință ca, poate, prin rezultatele noastre să treacă peste această perioadă grea din cariera lor. Eu nu am văzut grupul afectat de aceste accidentări sau să nu se implice la fel la antrenamente.

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Până la urmă, accidentările sunt diferite. Unul s-a accidentat după terminarea antrenamentului, unul în timpul meciului, altul singur, neatins de nimeni. Padula are această leziune musculară, m-a anunțat din senin, adică nu este un lucru cert”, a mai spus antrenorul român. UTA are în dreptul său 2 remize și 2 eșecuri de la startul noului sezon, strângând doar 2 puncte și clasându-se pe locul 15 înainte de confruntarea cu U Cluj.

  • 0-2 a fost scorul ultimului meci direct (UTA – U Cluj, 22 noiembrie 2025)
  • 2 decembrie 2024 a fost ultima dată când UTA învingea U Cluj (1-0)
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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