Clubul din SuperLiga și-a trecut 70 la sută din venituri la categoria „și altele”. Radiografia financiară

Miercuri, ciucanii au publicat la rândul lor rapoartele financiare pentru 2025. Serialul nostru își propune să prezinte radiografiile financiare ale cluburilor de primă ligă pentru a înțelege situația lor economică. Soliditatea financiară a cluburilor este critică, întrucât cluburile sunt în fapt niște societăți comerciale obligate să supraviețuiască într-un mediu comercial, supus regulilor financiare și economice.

FC Csikszereda, raport financiar pe 2025. Ce spun cifrele despre formația din SuperLiga

Ei bine, cifrele FC Csikszereda spun o poveste inedită și interesantă deopotrivă, doar că fără corespondent în prima ligă. Rapoartele devoalează o organizație extrem de disciplinată financiar, dar cu o structură a veniturilor străină de mecanismele uzuale din fotbalul profesionist. Fiind vorba despre un club nou-promovat în prima ligă, comparația cu sezonul precedent nu are neapărat sens.

De aceea ne vom concentra analiza pe anul 2025, aruncând totuși un ochi la 2024 doar atunci când comparația e relevantă. Desigur, avem în minte detaliul pe care l-am tot amintit: vorbim despre an financiar (2025), nu despre sezon fotbalistic.

Venituri operaționale

Veniturile înregistrate în 2025 au crescut la 55.8 milioane lei. Creșterea (de la 41.8 milioane lei) e normală dat fiind promovarea; haideți însă să aruncăm un ochi pe structura acestora. Ticketing-ul aproape s-a dublat, ajungând la o valoare explicabilă prin puterea economică a urbei și capacitatea stadionului – 0.4 milioane lei. O sumă totuși insignifiantă pentru bugetul unui club de prima ligă, cu o contribuție de sub 1% la venitul total din 2025. Sponsorizările au o pondere similară, cu o valoare absolută de 0.52 milioane lei. Atât creșterea (de la 0.45 milioane) cât și suma în sine sunt și ele explicabile prin expunerea modestă a echipei din Miercurea Ciuc.

Drepturile TV cuvenite unei nou promovate (2.5 milioane) susțin 4.5% din totalul veniturilor, iar veniturile UEFA 1.3% (0.7 milioane lei). Autoritățile locale dau și ele o mână de ajutor în valoare de aproape 1.8 milioane lei (3.2% din venituri); sumă similară cu cea din anul precedent. Tragem linie și ajungem la un total parțial de 6 milioane lei și 10.7% din venituri. Bun…de unde provine diferența?

Iar de aici ne desprindem de mecanismele economice, sau de cele ale activității fotbalistice. Activitățile comerciale au adus în 2025 clubului 10.7 milioane lei (19% din total venituri), de peste zece ori mai mult decât în 2024. A vândut FC Csikszereda de zece ori mai multe tricouri după promovare? Hmmm…întrebarea e retorică, dar cât se poate de rezonabilă, pentru că în 2024 clubul a produs la acest capitol de venit sub 1 milion de lei.

La capitolul „alte venituri”, FC Csikszereda a trecut nu mai puțin de 39 de milioane de lei

Surpriza cea mare vine de la ultimul capitol de venituri – “alte venituri”. Acolo unde FC Csikszereda raportează 39 de milioane lei, adică 70% din venituri. Sumă cu care aș îndrăzni să pariez că ciucanii vor ocupa primul loc în clasamentul veniturilor primei ligi la acest capitol. Dealtfel, o sumă similară (38.3 milioane) fiind raportată și în 2024. Cum cred că e evident pentru oricine că nu discutăm despre venituri din licențieri, sau din închirieri de spații comerciale la stadionul din Miercurea Ciuc, imi declin competența in a explica ce venituri sunt acestea și cum au fost ele înregistrate la acest capitol. Sunt ele venituri operaționale? Adică născute din activitățile clubului? Subvenții sau sponsorizări nu sunt, pentru că le-am fi văzut înregistrate la capitolele respective, nu?

Spre comparație, la acest capitol în cel mai bun an din ultimii 4 puțin peste 4 milioane lei. În condițiile în care oltenii dețin un stadion modern de 30,000 de locuri și au o bază de suporteri incomparabilă cu cea a ciucanilor.

În concluzie, un venit total mai mult decât dublu față de FC Argeș (un alt club nou-promovat), dar cu aproape 90% din acest venit (venituri comerciale + alte venituri, adică aproape 50 milioane lei) imposibil de ințeles (cel puțin de autorul acestui material). În cazul argeșenilor, 65% din total venituri (o sumă semnificativ mai mică însă – 16.6 milioane lei) provine din subvenții, însă acest lucru este transparent raportat.

Cheltuieli operaționale

Cheltuielile au crescut la rândul lor după promovare, cât se poate de firesc. Iar creșterea vine din salarii (de la 19.3 milioane la 25.3 milioane) și din cheltuielile de exploatare.

În punctul acesta observăm disciplina financiară despre care vorbeam mai sus. Ciucanii au grija să rămână cu salariile la un excepțional nivel de 45%-46% din venituri (probabil campionii Superligii și la acest capitol), obținând și profit operațional. Adică își gospodăresc cheltuielile având grijă să nu depășească sub nici o formă veniturile. Ba chiar cu un profit bunicel în 2025. Și vedem imediat ce bine prinde acest profit care a crescut în 2025 la 2.3 milioane, de la 174k lei în 2024.

Transferuri

Când promovezi în prima ligă, ești obligat să aduci jucători pentru a crește nivelul sportiv. Iar asta nu are cum să nu se vadă în contabilitate.

Dacă în 2024 transferurile au adus bani în club, în 2025 bilanțul a fost negativ. Firesc, s-au adus jucători. Pierderea din transferuri este puțin peste 2 milioane lei și astfel profitul operațional de mai sus acoperă pierderea. Pentru ca rezultatul net al clubului să rămână în zona verde, puțin peste 0. V-am spus că avem de-a face cu un club disciplinat.

Finanțarea clubului

Spuneam în episoadele precedente că elementele de bilanț care ne arată modul în care clubul este finanțat sunt capitalul social și datoriile la societăți din cadrul grupului și alte părți legate (adică împrumuturi de la acționari).

Ei bine, în principiile de mai sus se aplică în teorie; în practică însă finanțarea vine din veniturile despre care discutam în primul capitol al analizei – veniturile comerciale și alte venituri. Capitalul social este de 2,800 lei, iar împrumuturi nu există. Desigur, clubul fiind pe profit, capitalurile proprii sunt și ele pozitive.

Totul arată foarte bine. Raportul salarii/venit este incredibil de bun, clubul are profit operațional și e mereu pe profit la final de an. Bugetul odată stabilit e respectat cu sfințenie; nu exista depășiri, nu există pierdere la final de exercițiu. Atât de perfect arată totul, încât în comparațiile pe care le vom face luna viitoare între cluburi (după ce toată lumea vă publica cifrele pe 2025) vom exclude ciucanii. Din simplu motiv că privind cifrele, mă simt că țăranul lui Marin Preda în fața girafei și concluzionez că (economic) acest animal pur și simplu nu există…