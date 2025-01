Clubul din SuperLiga taie în carne vie: 7 plecări! Anunțul antrenorului: „Avem nevoie de jucători în fiecare compartiment”

Poli Iași s-a despărțit în această iarnă de 7 jucători, iar Emil Săndoi a anunțat că formația din . Tehnicianul susține că moldovenii suferă în fiecare compartiment.

Emil Săndoi anunță transferuri importante la Poli Iași. “Săptămâna aceasta vom stabili lotul”

Așadar, după ce a anunțat transferuri la Poli Iași, și unde are nevoie să întărească lotul grupării din Copou. Tehnicianul moldovenilor susține că la capitolul portari echipa stă bine, însă în restul compartimentelor acesta are nevoie de jucători care pot aduce un plus și care au mai multă experiență.

“Cei care au venit azi (n.r. Creț și Farcaș) nu sunt nume importante. Mai avem nevoie de jucători, poate cu excepția portarilor, în fiecare compartiment. Am avea nevoie de jucători cu experiență, jucători care să aducă plus-valoare, care să fie peste media pe care o avem acum.

Săptămâna aceasta vom stabili lotul cu care vom porni la drum. S-a renunțat la o parte de jucători, zilele următoare vom mai lucra la strategia clubului, vedem cine va mai pleca, cine va veni”, a spus Emil Săndoi.

Motivul plecării celor 7 jucători din Copou

plecării celor 7 jucători din Copou. Todoroski, Miskovic, Gouet, Luca Mihai, Kamberi, Omrani și Itu sunt fotbaliștii care au părăsit-o pe Poli Iași în această iarnă.

“Jucătorii care au plecat nu au reușit să se adapteze la cerințele noastre. Ei au jucat mai puțin, de asta ne-am despărțit. Pauza a fost destul de mică, nu s-a pierdut foarte mult. Vom avea grijă să fim la nivelul optim din punct de vedere fizic la startul sezonului.

E o perioadă importantă până la startul campionatului. Rămânem pe plan local, dar creștem puțin turația și în această săptămână, pentru ca de săptămâna viitoare să lucrăm la intensitate maximă.

Vremea ne ajută, ne putem antrena acasă. Cu șase zile înainte de meciul cu Rapid, de pe 20, vrem să plecăm în București. Vreau să jucăm două-trei meciuri amicale. Discutăm cu mai multe echipe, pentru un joc la Iași și două la București.

Chiar dacă de sărbători am stat în familie, alături de copii, nepoți, am ținut legătura în permanență cu conducerea. Noi am început foarte bine, dar apoi lucrurile au scârțâit. La fiecare echipă sunt perioade mai bune, perioade mai proaste.

Va fi un campionat foarte complicat pentru toată lumea. Distanța e mică, campionatul s-a împărțit în două grupe valorice. Plecăm la drum în 2025 cu gânduri de bine și optimiști. Trebuie să avem un parcurs bun în campionat”, a mai spus antrenorul lui Poli Iași.