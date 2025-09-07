Clubul Dinamo Kiev, pus la zid în Ucraina pentru situația în care a ajuns Vladislav Blănuță! Ce li se reproșează oficialilor

după ce s-au descoperit mai multe postări pro-ruse pe conturile sale de social media. o voce din interiorul țării dă vina pe managmentul defectuos al clubului.

Dinamo Kiev este scoasă prima vinovată! Ce a spus un jurnalist ucrainean despre cazul lui Vladislav Blănuță

În acest sezon de cupe europene, Dinamo Kiev va evolua în UEFA Conference League, deși a fost campioana sezonului trecut din Ucraina. Rezultatele slabe europene însumate cu scandalul cu Vladislav Blănuță l-au făcut pe jurnalistul Mihail Spivakovski să-și ridice semne de întrebare despre competența conducerii:

„Se pare că Dinamo a făcut un transfer bun. Din ceea ce am văzut și am analizat, este un fotbalist bun. Poate fi util. A fost un proces de negocieri complicat la care a intervenit și Lucescu. Igor Surkis a stat ore în șir pentru a-l convinge pe el, pe soția lui și pe familia jucătorului să semneze cu Dinamo Kiev.

Jucătorul este adus aici, dar se pare că nu conducerea lui Dinamo Kiev este de vină pentru acest scandal. Cine construiește acest micromanagement? Din această cauză Dinamo Kiev nu este nici în Champions League, nici în Europa League. Acest nivel de management corespunde nivelului competițiilor în care Dinamo vrea să ajungă?

Clubul nu poate rescrie povestea lui Blănuță. Să ne amintim de lucrurile care s-au făcut: Declarația lui Surkis din spațiul public, declarația oficială a clubului, primul interviu al lui Blănuță și al doilea interviu, puțin mai lung. În cel de-al doilea interviu, jucătorul spune lucruri ce par adevărate, nu citește de pe o foaie. Totul este clar și factual”, a transmis jurnalistul ucrainean, conform

Care este paradoxul ce l-a dat peste cap pe jurnalistul ucrainean

Deși acum Vladislav Blănuță își cere scuze și spune că este pro-Europa și pro-Ucraina, Mihail Spivakovski nu înțelege de ce el a ales să reposteze videoclipurile cu propagandă rusă pe TikTok, mai ales că el vine din Moldova și cunoștea foarte bine locul în care va merge:

„Dar nu este complet clar de ce a postat, după cum a spus el, niște persoane necunoscute. Apar întrebări. Blănuță înțelegea unde merge. Este din Moldova. Tatăl lui a jucat fotbal. Blănuță pleacă într-o țară care de patru ani suferă zi și noapte din cauza oamenilor pe care el și soția lui îi repostau. Este un paradox pe care nu-l înțeleg”, a mai declarat Spivakovski.