Clubul Genoa împlinește 132 de ani! Sărbătoare mare în oraș. Dan Șucu nu a fost prezent. Foto

E sărbătoare mare la Genoa. a împlinit pe 7 septembrie 132 de ani de existență, iar fanii grifonilor s-au adunat încă de sâmbătă seara pentru a sărbători. Au fost prezenți mai mulți jucători importanți din echipa de Serie A, însă nu și omul de afaceri român.

Genoa, echipa lui Dan Șucu, a împlinit 132 de ani de existență în fotbalul italian

, iar pe 7 septembrie a împlinit 132 de ani de existență. În noaptea de sâmbătă spre duminică, sute de fani s-au adunat în piața De Ferrari, îmbrăcați în roșu și albastru. S-au dat drumul la artificii și a fost veselie mare.

Alături de suporteri au fost prezenți și patru jucători de la Genoa: Nicola Leali, Daniele Sommariva, Ruslan Malinovskyi și Patrizio Masini, dar și directorul general Flavio Ricciardella. Fotbaliștii au fost primiți cu un ropot de aplauze în momentul în care au ajuns la festivitate.

Sunt programate activități și duminică, în Genova. Orașul e colorat în culorile clubului, iar fanii speră ca atmosfera creată în jurul echipei să le dea un plus de moral jucătorilor înainte de meciurile de foc din Serie A.

Dan Șucu a ratat petrecerea din Genova

Dan Șucu, omul de afaceri român care la începutul anului a cumpărat clubul Genoa, nu a fost surprins în imaginile de la fața locului. E posibil însă ca acționarul majoritar să fie prezent totuși la unele dintre evenimentele programate la Genova în cursul zilei de duminică.

„Este a doua oară când particip la aniversarea din piazza De Ferrari ca jucător al Genoa și de fiecare dată este o emoție unică. Trăiesc aceste clipe cu sufletul plin alături de fanii noștri.

Pentru că Genoa este cel mai vechi club din Italia și pentru că, deși orașul nostru nu are dimensiunea fotbalistică a Romei sau a Milanului, pasiunea suporterilor este uriașă. O simțim la fiecare meci, fie pe stadionul Ferraris, fie în deplasare”, a declarat Patrizio Masini, jucătorul celor de la Genoa, conform