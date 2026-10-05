Clubul i-a cerut să nu mai joace la naționala României după ce a văzut ce a pățit sub comanda lui Gică Hagi

ADVERTISEMENT

Ionuț Radu (29 ani) a fost titular în partidele pierdute de România cu Suedia (1-2) și Bosnia (2-4), însă la meciul cu Polonia (0-6) portarul care evoluează în La Liga a fost trecut de selecționerul Gică Hagi pe banca de rezerve. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că

Celta Vigo i-ar fi cerut lui Ionuț Radu să nu mai joace pentru naționala României

Celta Vigo, clubul la care este legitimat Ionuț Radu, a urmărit cu atenție situația tricolorului care a pierdut locul de titular în detrimentul lui Otto Hindrich. Mai mult decât atât, Ionuț Radu a suferit o accidentare la braț și a ieșit din echipa de start, deși ar fi vrut în continuare să ajute echipa pregătită de Gică Hagi.

ADVERTISEMENT

Clubul din Spania l-a contactat pe Ionuț Radu și i-ar fi transmis să nu mai joace pentru naționala României, conform jurnalistului spaniol . Ibericii au luat această decizie pentru a evita eventualele complicații ale accidentării lui Ionuț Radu. Rămâne de văzut decizia pe care Gică Hagi o va lua pentru meciul România – Suedia, luni, 5 octombrie, de la ora 21.45.

Ce s-a întâmplat cu Ionuț Radu în cantonamentul României

După înfrângerea pe care România a suferit-o cu Bosnia (2-4) FANATIK a scris în exclusivitate că Gică Hagi s-a supărat pe Ștefan Preda, antrenorul cu portarii de la naționala României. Mai mult decât atât, selecționerul nici măcar nu i-a vorbit colegului din staff a doua zi după eșecul de pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

Motivul? Gică Hagi s-a supărat pe Ștefan Preda pentru că antrenorul cu portarii a fost cel care a insistat ca să fie titularizat contra Bosniei. FANATIK a aflat la vremea respectivă că Preda i-a dat un raport fals lui Gică Hagi despre portarul lui Celta Vigo.