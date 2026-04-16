Clubul istoric din vestul României visează la revenirea în SuperLiga: „N-o să ne batem la titlu din bani publici”

Fanii sportului din Timișoara se pot bucura din nou de fotbal. ACS Poli Timișoara este foarte aproape de promovarea în Liga a II-a, iar oficialii județului Timiș se gândesc deja la urcarea în primul eșalon. Totuși, misiunea lui Dan Alexa nu va fi deloc ușoară, echipa mai având șase meciuri de disputat în play-off-ul Ligii a III-a.

Poli Timișoara visează la revenirea în SuperLiga

Autoritățile locale o susțin pe ACS Poli Timișoara în drumul spre SuperLiga. Alfred Simonis (41 de ani), președintele Consiliului Județean Timiș, a dezvăluit că planul promovării este pe termen lung, însă această performanță nu va fi realizată doar prin alocarea de bani publici, ci se așteaptă și implicarea unui investitor privat. Oficialul s-a arătat frustrat de faptul că echipe din orașe cât un cartier din Timișoara au echipă în primul eșalon, în timp ce Poli se luptă în ligile inferioare.

„Eu nu pot accepta că sunt orașe în țara asta care sunt cât un cartier din Timișoara și au echipă în Liga 1 (n.r. SuperLigă). N-o să ne batem la titlu din bani publici, n-o să plătim salarii de sute de mii de euro din bani publici, dar vom duce echipa în Liga 1 (n.r. SuperLigă).

Știți cum sunt suporterii? În primul an sunt foarte bucuroși că promovăm. În al doilea an, dacă promovăm (n.r. în SuperLigă) sunt foarte bucuroși, dacă nu, un an mai au răbdare. În al doilea an (n.r. de Liga 2) dacă nu promovăm, al treilea va reprezenta o problemă. Dacă promovăm din primul an sunt mulțumiți că am promovat, dar apoi în al doilea an de Liga 1, dacă suntem la retrogradare încep să ne înjure. Deci nu e o chestiune care să aducă neapărat voturi”, a declarat Alfred Simonis, în podcastul .

ACS Poli Timișoara, aproape de promovare în Liga a II-a

La ACS Poli Timișoara se dorește din nou performanță, astfel că primul pas . Deși ar fi putut pregăti formații din eșaloane superioare, apartenența și trecutul alb-violet l-au convins pe Alexa să antreneze în Liga a III-a. Totodată, au fost semnați jucători cu experiență, iar aici îi amintim pe Romario Benzar, Cornel Ene și Vlad Morar.

După două etape disputate în play-off-ul de promovare, Poli Timișoara se află pe primul loc, cu 19 puncte acumulate și la patru puncte distanță față de ocupanta locului secund, Sănătatea Cluj. E în grupa în care au fost repartizați, iar primul loc promovează direct în Liga a II-a.