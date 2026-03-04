Clubul lui Ionuț Radu, mesaj incredibil pentru Madonna înainte de meciul cu Real Madrid! „Avem nevoie de ajutorul tău”

ADVERTISEMENT

Celta Vigo se află într-o formă bună în La Liga, unde ocupă momentan locul 6, iar vineri, de la ora 22:00, va primi vizita lui Real Madrid, într-un meci foarte important pentru ambele formații. Înainte de această partidă, președinta clubului Celta, Marian Mourino (50 de ani) a lansat o scrisoare publică pentru celebra artistă Madonna, care a desfășurat un concert pe stadionul echipei în urmă cu peste trei decenii.

Celta Vigo, solicitare pentru Madonna înainte de meciul cu Real Madrid

Președinta clubului la care evoluează Ionuț Radu i-a solicitat informații Madonnei (67 de ani) cu privire la un tricou al Celtei pe care aceasta l-a purtat în 1990, când a desfășurat un concert pe stadionul echipei, Balaidos. „Dragă Madonna, scriu această scrisoare pentru că avem nevoie de ajutorul tău. Pe 29 iulie 1990, ai cântat pe stadionul lui Celta de Vigo, club a cărui președintă sunt. În acea seară, ai purtat tricoul nostru albastru. Amintirea rămâne în viață printre fanii noștri.

Imaginea cu tine în tricoul nostru a devenit legendară și e o parte a istoriei clubului Celta, care este scrisă și în afara terenului. Mulți văd asta drept o simplă anecdotă, dar mie îmi place să cred că nimic nu este întâmplător. Deși nu a fost singurul tricou de fotbal pe care l-ai purtat pe scenă, acea imagine a început să strălucească într-un mod diferit odată cu trecerea anilor.

🔍 We're looking for the jersey that wore at her 1990 concert in Vigo! Join the search on — Celta English (@CeltaEnglish)

Pentru că acum înțelegem mai bine ce apărai tu atunci: punerea la îndoială a ordinii stabilite și opunerea față de cei care încearcă să-ți spună ce poți sau nu poți face. În clubul pe care îl conduc, ne recunoaștem în acest fel de a fi. Din acest motiv, avem speranța că vom putea găsi acel tricou. Această căutare nu este un capriciu, este moștenirea emoțională a clubului nostru.

Vineri, pe 6 martie, vrem să îți dedicăm un gest de afecțiune din casa noastră, stadionul Balaidos. Momentul va avea loc începând cu ora 20:45, înainte de meciul Celta – Real Madrid, cu intenția de a iți pune cu afecțiune această întrebare: îl mai ai? Dacă știi unde ar putea fi sau dorești să ne ajuți, contactează-ne printr-un mesaj privat”, a transmis clubul din La Liga pe X.

Real Madrid are lotul decimat pentru partida cu Celta Vigo

Real Madrid a înregistrat două înfrângeri în precedentele etape din La Liga, 1-2 cu Osasuna și 0-1 cu Getafe, iar meciul cu Celta Vigo se anunță a fi unul foarte complicat pentru madrileni, deoarece lotul echipei este decimat. , Kylian Mbappe, Eder Militao, Jude Bellingham și Dani Ceballos se confruntă cu probleme medicale, iar Alvaro Carreras, Franco Mastantuono și Dean Huijsen sunt suspendați.

De asemenea, David Alaba și Raul Asencio au la rândul lor probleme de ordin medical și sunt incerți, așadar numărul total al absențelor s-ar putea ridica la 10. În turul campionatului, .