ADVERTISEMENT

Mai mult, Adrian Mihalcea (50 de ani) a lipsit la două antrenamente ale echipei sale cu o săptămână înainte. La conferința de presă premergătoare partidei de pe teren propriu pe care UTA o va susține pe teren propriu cu Universitatea Craiova, duminică, 22 noiembrie, de la ora 17:30, antrenorul ”roș-albilor” a lămurit acest aspect.

Adrian Mihalcea, detalii uluitoare despre situația de la UTA

Antrenorul ”Bătrânei Doamne” din Arad a detaliat situația în cauză. Din cauza faptului că la UTA nu există un analist video, această sarcină îi revină lui. ”Noi nu avem un om care să facă munca de analist video, așa că această treabă îmi revine mie. Dar nu mă plâng, îmi place foarte mult. Așa că, decât să stau pe bancă să urmăresc antrenamentul, mă ocup și de acest lucru. Nu se pune problema că fac doar ce vreau, am ținut să lămuresc acest lucru”, a declarat acesta.

ADVERTISEMENT

După partida din Cupa României cu FC Botoșani, tehnicianul arădenilor a lipsit la două ședințe tehnice ale echipei, înaintea meciului cu Dinamo din deplasare. ”Poate nu particip fizic la antrenamente, dar sunt preparatori fizici, antrenamentele sunt filmate, acesta e motivul.

A fost un antrenament de compensare, la 48 de ore după un meci, nu poți să faci aproape nimic cu toată echipa în ansamblu. Eu sunt la program, deși au fost mult mai multe antrenamente la care nu am participat fizic”, a mai spus Mihalcea, referitor la partidele care se desfășoară din trei în trei zile.

ADVERTISEMENT

Doar rezultatele îl țin în funcție, nu și contractul

Cât privește o posibilă de UTA, Adi Mihalcea a detaliat. ”Pe un antrenor îl țin în funcție rezultatele și contractul. Pe mine mă țin doar rezultatele. Dacă clubul dorește să rezilieze contractul, o poate face oricând. Eu nu voi face acest lucru, pentru că aș pierde niște bani. Dar invers, nu există o clauză prin care să fiu despăgubit”, a dezvăluit tehnicianul echipei arădene.

ADVERTISEMENT

Adrian Mihalcea: ”Am discutat cu Guțilă despre posibilitatea de a continua împreună”

Antrenorul echipei UTA , impresarul despre care Alexandru Meszar, conducătorul de facto al arădenilor, a declarat că a fost în discuții cu conducerea clubului UTA pentru a se implica financiar la echipa fanion de pe Mureș.

ADVERTISEMENT

”Într-adevăr, am avut o discuție cu Tudor Guțilă, eu și jucătorii, despre posibilitatea de a continua împreună, dar am înțeles că acest lucru nu mai este de actualitate. De săptămâna trecută nu s-a mai întâmplat nimic”, a menționat Mihalcea pe marginea acestui subiect.

Cert este că jucătorii ”Bătrânei Doamne” vor juca împotriva Craiovei cu un salariu achitat. E vorba despre diferența pe luna august și de un avans pe septembrie, bani care au intrat în conturi pentru ca lucrurile să decurgă cât mai normal la echipă.