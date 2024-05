Clubul unic în România! Echipa care a marcat 320 de goluri în acest sezon și are un antrenor implicat și la Dinamo: parcurge 240 km zilnic

FANATIK a analizat întreg fotbalul românesc din acest sezon și a descoperit echipa cu cele mai multe goluri marcate. Este vorba despre ACS Burduca Crevedia, ocupanta locului 1 Liga 4 – U19 Dâmbovița.

Clubul unic în România: echipa care a marcat 320 de goluri în acest sezon și are un antrenor implicat și la Dinamo

ACS Burduca Crevedia a jucat 28 de meciuri în acest sezon din Liga 4 Dâmbovița la categoria U19 și a marcat 320 de goluri, primind doar 13. Este lider în clasament cu 27 de victorii și un egal, adică 82 de puncte. Ocupanta locului doi în Liga 4 Dâmbovița – U19 este ACS Stragerii Razvad, cu 75 de puncte.

FANATIK a încercat să afle povestea din spatele celei mai ofensive echipe din fotbalul românesc. Pe lângă faptul că e singura echipă neînvinsă din Dâmbovița, antrenorul George Daniel Bozieru este și el neînvins de 18 luni. Tehnicianul pregătește atât echipa de U19, cât și formația de Liga 4 seniori.

Din spusele celor implicați în club, George Bozieru a venit cu un proiect inedit prin care a încercat integrarea fotbalului județean în la nivel profesionist.

în prezent

„Proiectul nostru înseamnă 240 de kilometri dus-întors făcuți de antrenor zi de zi, vitaminizare cu program de alimentație individuală zi de zi, perspective pe plan personal în vederea dezvoltării acestora, dar și metode de recuperare medicală și refacere”, susțin oficialii de la ACS Burduca Crevedia.

George Daniel Bozieru: „Puțini credeau că putem face lucrurile pe care le-am făcut”

FANATIK a vorbit și cu George Bozieru pentru a înțelege exact proiectul implementat la clubul din județul Dâmbovița.

„În acest moment putem cu toții spune că ne apropiem de finalul acestui an în care sperăm să câștigăm titlul de campioni naționali. Încercăm pe cât posibil să îi facem mândri pe toți cei care cred în noi și care ne-au susținut de la început. Pentru mine personal, despre care știți foarte bine că am avut activitate și la Liga 1 în acest an, pot spune că este cu atât mai îmbucurător să participăm la un turneul final și să arătăm întregii lumi că în viața asta sunt lucruri mai importante decât banii!

Când am început proiectul puțini erau cei care credeau că putem face lucrurile pe care le-am făcut și aș vrea să punctez că nimic nu s-ar fi realizat dacă nu am fi făcut totul pas cu pas, având la bază sute de ore de antrenament, ședințe permanente individuale și colective, dar și susținerea tuturor celor implicați în activitatea sportivă.

Plecăm cu un singur gând la acest turneu final. Trebuie să-l câștigăm, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ și să tratăm fiecare meci eliminatoriu cu maximă seriozitate, iar la final să aducem prestigiul cuvenit județului Dâmbovița si celei mai bine organizate Asociații Județene de Fotbal din țară, AJF Dâmbovița”, a declarat George Bozieru pentru FANATIK.

25 de copii din 6 județe evoluează pentru ACS Burduca Crevedia U19: București, Ilfov, Dâmbovița, Călărați și Ialomița. Există și un tânăr din Congo,pe numele său Emmanuel Belayoua, 16 ani, extremă stânga, din Cara Brazzaville