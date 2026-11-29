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, ar putea deveni în scurt timp istorie în Norvegia, un campionat destul de important din Europa, care în acest sezon este reprezentat în faza principală din de două echipe, Bodo/Glimt și Viking. Asta pentru că nu mai puțin de 19 cluburi din primele două ligi din această țară au făcut o solicitare în acest sens către Federația Norvegiană de Fotbal.

Norvegia este pe cale să renunțe la sistemul VAR

Astfel, decizia finală pe seama acestui subiect este așteptată să fie luată în martie 2027, atunci când va avea loc Adunarea Generală anuală a forului de la Oslo. Revenind, motivul pentru care se dorește eliminarea arbitrajului video din fotbalul de top din Norvegia este reprezentat de faptul că, în viziunea reprezentanților cluburilor respective, el nu ar da în practică rezultate la fel de bune precum cele preconizate în momentul în care s-a decis ca sistemul VAR să fie instituit în fotbalul european.

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Interesant de remarcat în acest context este însă că, în paralel cu această dezbatere privitoare la eliminarea VAR-ului, federația de fotbal din Norvegia ia foarte serios în calcul posibilitatea implementării tehnologiei offside-ului semi-automat în prima ligă din această țară cu începere din sezonul competițional următor.

Așadar, printre cluburile norvegiene care insistă în prezent ca sistemul VAR să fie eliminat se numără și unele de top, respectiv de mare tradiție, din acest campionat, inclusiv Rosenborg, Valerenga, Lillestrom sau Brann. Pe de altă parte însă, cei de la Bodo/Glimt, practic cea mai în vogă echipă a Norvegiei în ultimii ani, susțin că arbitrajul video funcționează bine și astfel nu ar fi cazul ca această tehnologie să fie retrasă din campionat.

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19 cluburi au făcut, din nou, o solicitare oficială în acest sens către federație

În ianuarie 2025, cele 19 cluburi din primele două ligi implicate în acest demers au votat în mod oficial pentru eliminarea VAR, dar până în prezent, în mod evident, nu s-a luat o decizie concretă în acest sens. Și asta pentru că la Adunarea Generală a Federației Norvegiene de Fotbal care a urmat atunci, acolo unde au avut drept de vot și cluburile din ligile inferioare, dar și cele de fotbal feminin și așa mai departe, s-a decis ca arbitrajul video să fie păstrat, cu un vot final de 321 la 129.

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În prezent deci, cluburile care se situează împotriva VAR de mai mult timp speră să aibă parte de ceva mai mult noroc în acest sens, în contextul în care chiar și mulți dintre fanii echipelor din Norvegia au protestat vehement vizavi de această chestiune în ultimii ani, de altfel chiar din momentul implementării acestei tehnologii în fotbalul din Norvegia, respectiv în 2023.

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Ce susțin cluburile care vor să scape de sistemul VAR

Acum, această nouă solicitare a fost depusă în mod oficial la Federația Norvegiană de Fotbal și astfel urmează ca un verdict să fie furnizat în luna martie, după cum s-a notat anterior și după cum a confirmat chiar președintele celor de la Rosenborg, Odd Einar Landsem pentru jurnaliștii de la VG, declarație preluată ulterior și de :

„Sper că putem să avem o dezbatere constructivă și sensibilă pe seama acestui subiect. Nu suntem de principiu împotriva progresului tehnologic. Ceea ce spunem noi este că pur și simplu VAR-ul nu funcționează suficient de bine în acest moment”.