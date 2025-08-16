Cluburile din Premier League încasează sume exorbitante din contractele pentru echipament sportiv. Cine conduce acest clasament

Fără doar și poate că cei mai mulți bani se învârt în Premier League, campionatul care . Pe lângă sumele uriașe venite din drepturile de televizare, vânzare de abonamente și bilete sau marketing, cluburile din Anglia își rotunjesc veniturile și din contractele pentru echipament sportiv.

ADVERTISEMENT

Sume colosale primite de cluburile din Premier League din contractele pentru echipament sportiv

Cele 20 de cluburi care vor lua startul la sezonul 2025-2026 din Premier League vor încasa aproximativ 700 de milioane de euro din înțelegerile pe care le au cu firmele de echipament sportiv.

Conform , suma a crescut cu peste 75 de milioane de euro față de stagiunea precedentă. Cea mai mare parte a banilor, peste 650 de milioane de euro, va merge către cele mai puternice 10 cluburi.

ADVERTISEMENT

Cele mai mari sume, câte 116 milioane de euro fiecare, vor primi Manchester City și Liverpool din parteneriatele lor cu Puma, respectiv Adidas. Cele două au depășit Manchester United, care după ce au terminat pe locul 15 sezonul trecut și nu au reușit să câștige niciun trofeu, va încasa de la Adidas undeva la 105 milioane de euro.

Adidas, producătorul la modă în Premier League

Topul este continuat de vicecampioana Arsenal, care ia 87 de milioane de euro de la Adidas, în timp ce rivalii de la Nike plătesc 70 de milioane de euro la Chelsea și 58 de milioane de euro la Tottenham.

ADVERTISEMENT

Clubul Aston Villa a rupt contractul cu firma Castore, după ce jucătorii s-au plâns că materialul absoarbe prea multă transpirație, și a semnat cu Adidas pentru 20 de milioane de euro. În schimb, Crystal Palace, , primește doar 4,6 milioane de euro de la Macron.

ADVERTISEMENT

La coada ierarhiei se află Sunderland, care primește de la Hummel undeva la 600.000 de euro, Burnely, cu 1,2 milioane de euro de la Castore, și Bournemouth, care încasează 2,3 milioane de euro din contractul cu Umbro.

ADVERTISEMENT

Cel mai popular producător este gigantul german Adidas, care are contracte de echipamente cu 8 cluburi din Premier League. Pe lângă Liverpool, Manchester United și Arsenal, mai au înțelegeri cu Newcastle, Aston Villa, Nottingham Forest, Fulham și nou promovata Leeds United.