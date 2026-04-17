Cluburile din SuperLiga, întâlnire de urgenţă la LPF pe subiectul Legii 4: „Nu suntem mulţumiţi cu varianta care a ieşit din Senat!”

Cluburile din SuperLiga sunt nemulţumite de modificările privind Legea 4, care au un puternic accent coercitiv la adresa fanilor prezenţi pe stadioane. La sediul LPF a avut loc o întâlnire de urgenţă între mai mulţi oficiali ai cluburilor de primă ligă.
Marian Popovici
17.04.2026 | 14:50
Cluburile din SuperLiga intalnire de urgenta la LPF pe subiectul Legii 4 Nu suntem multumiti cu varianta care a iesit din Senat
Cluburile din SuperLiga, întâlnire de urgenţă la LPF pe subiectul Legii 4: "Nu suntem mulţumiţi cu varianta care a ieşit din Senat!". Sursa: sportpictures.eu
Senatul a votat amendamentele de la „L89/2026”, propunerea pentru modificările Legii 4/2008, privind comportamentul fanilor la evenimentele sportive. Cluburile şi suporterii s-au declarat profund nemulţumiţi de noile prevederi, care îngrădesc drepturile participanţilor la evenimentele sportive şi îi alungă pe fani din tribune. FANATIK a pornit campania „Respect pentru suporteri”, pentru a atrage atenţia asupra problemelor din actul normativ.

Cluburile din SuperLiga, întâlnire la LPF pe subiectul Legii 4

În acest sens, conducătorii cluburilor din SuperLiga au avut o întâlnire de urgenţă la LPF în care să discute pe baza amendamentelor Legii 4. A fost prezent Ionuţ Stroe, cel care a iniţiat aceste modificări ale legii, iar alături de el: Victor Angelescu, Andrei Nicolescu, Iuliu Mureşan şi Daniel Niculae. La întâlnire au fost prezenţi şi reprezentanţi ai Jandarmeriei, conform Prosport.

La finalul şedinţei, Iuliu Mureşan a declarat că CFR Cluj nu este mulţumit de modificările propuse pentru Legea 4, spunând că amenzile pe care clubul trebuie să le suporte sunt foarte mari, plus că în mai multe cazuri, echipa organizatoare poate primi mai multe sancţiuni pentru aceeaşi abatare, ceea ce nu ar fi constituţional:

„O dată că nu suntem mulțumiți de varianta care a ieșit de la Senat… Este un pas înainte că se dorește modificarea Legii 4/2008, că s-au schimbat multe lucruri, au apărut multe stadioane noi și multe schimbări. Ce s-a discutat, că vorbim despre spectatori, să vină în număr cât mai mare, să aibă un confort mai mare… Să se poată consuma bere, sigur, responsabil. Și dacă s-ar putea modifica legea în acest sens pentru campionatul următor.

Sigur, nu va fi foarte ușor, dar încercăm să facem asta. Și doi la mână, să încercăm să evităm plătirea a două amenzi de către cluburi, care sunt foarte mari. Una la jandarmi și a doua la FRF. Nu e constituțional să fii sancționat de două ori pentru aceeași faptă, deci e clar că trebuie rezolvată problema asta. Și toți au insistat ca aceste sancțiuni să fie îndreptate împotriva unui grup de suporteri…”, a spus Mureşan, pentru sursa citată.

Andrei Nicolescu, despre modificările Legii 4: „Sunt niște principii pe care trebuie să le schimbăm”

Andrei Nicolescu a declarat că persoanele care au un comportament necorespunzător pe arenele sportive ar trebui să răspundă personal. Preşedintele celor de la Dinamo e de părere că sancţiunile duble pregătite pentru cluburi nu sunt nişte prevederi care să poată fi aplicate şi cere schimbarea lor imediat:

„Ne-am întâlnit ca să vedem ce putem modifica la ea. Plecăm cu un sentiment bun, dar vedem ce se va întâmpla. Am făcut niște propuneri care vor fi centralizate. Reprezentanții Ministerului de Interne au și ei…o poziție, pe care putem să o înțelegem, parțial. Dar în alte situații cred că ar trebui și ei să înțeleagă.

Problema e ca cei care greșesc personal să răspundă personal. Toate cluburile cred că au aceeași problemă. Sancțiunea e dublă și e foarte colectivă… Sunt niște principii pe care trebuie să le schimbăm”, a spus Nicolescu pentru Prosport.

Fanii care vor să îşi facă auzită vocea vis-a-vis de amendamentele „Legii 4/2008” sunt invitaţi să îşi exprime opiniile la adresa de mail: respectpentrufani@fanatik.ro . De asemenea, FANATIK vă pune la dispoziţie şi pagina de facebook Horia Ivanovici unde puteţi trimite mesaje în privat sau puteţi scrie în comentarii la postările legate de această campanie. Site-ul nostru va publica în perioada următoare o serie de materiale prin care să atragă atenţia asupra problemelor existente cu modificările acestei legi.

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
