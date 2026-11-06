Cluj Arena își cumpără prelată de lux, cât un apartament cu două camere! Câți bani vor fi investiți

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Consiliul Județean Cluj caută printr-o licitație o folie de protecție de tip covertan, o „prelată” pentru gazonul de pe Cluj Arena. Oferă 335.000 de lei fără TVA, însă această prelată trebuie să vină la pachet cu sistemul aferent de rulare.

Cluj Arena își caută prelată de peste 70.000 de euro. De ce este necesară investiția?

Potrivit procedura este desfășurată printr-un anunț de participare simplificat, cu mențiunea că stadionul este cotat la standardele UEFA Elite. Conform caietului de sarcini, Cluj Arena este „dotat” cu un gazon hibrid care are nevoie de condiții speciale de protecție și exploatare pentru a menține terenul neted și ferit de efectele intemperiilor. cu două camere în majoritatea orașelor mari din România, exceptând Cluj-Napoca.

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Consiliul Județean Cluj plătește peste 79.000 de euro pentru o prelată de gazon pe Cluj Arena

Folia de protecție nu este una normală și constă într-o pătură termică microporoasă dotată cu un sistem de manipulare mecanic sau automat. Folia creează un efect de seră care menține solul cald, care permite refacerea ierbii, accelerează germinarea și asigură iernarea optimă a gazonului. Mai mult, sistemul de rulare permite montarea și strângerea rapidă a sulurilor gigant de un număr restrâns de oameni.

Consiliul Județean consideră că decizia este justificată de numărul mare de meciuri și evenimente non-sportive organizate pe arenă, precum și expunerea la vreme complicată. Banii vor fi plătiți de la bugetul Consiliului Județean Cluj și va avea o durată de executare de 60 de zile. Procedura, care se desfășoară online în SEAP, va avea câștigător oferta cu prețul cel mai scăzut.

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Companiile cu experiență, interesate să participe la licitație pot depune ofertele până pe 6 noiembrie 2026, ora 15:00, iar perioada minimă de valabilitate a ofertelor este de trei luni, până pe 6 februarie 2027. Gazonul de pe Cluj Arena a fost problematic în ultimii ani, în special din cauza festivalului Untold. Cu toate acestea, , fiind vorba despre o investiție de aproape 1 milion de euro.

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Alin Tișe ironiza managementul de la Arena Națională, observând starea proastă a gazonului

În urmă cu mai multe luni, președintele CJ Cluj, Alin Tișe, ironiza Arena Națională din București într-o comparație cu Cluj Arena. „300 de milioane euro vs 30 de milioane euro. 4.000 € / scaun vs 1.000 € / scaun. Gazon ‘național’ vs gazon de Cluj. Diferența nu e de buget. E de administrație. Mă întreb: asta ține de fișa postului… sau de management? Consiliul Județean Cluj. Cel mai bun gazon din țară”, a scris președintele CJ Cluj, publicând mai multe imagini în care se lăuda cu gazonul de pe Cluj Arena.