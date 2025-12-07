Cluj-Napoca, capitala baschetului românesc! Atmosferă de senzație la U BT – Partizan. Toate cele 10.000 de locuri au fost ocupate

ADVERTISEMENT

Seară magică în Cluj-Napoca. Echipa de baschet a orașului, U BT, a primit duminică vizita celor de la Partizan Belgrad, colosul din Serbia, în Sala Polivalentă. Arena a fost plină ochi, iar atmosfera una de poveste. Toate cele 10 mii de locuri au fost ocupate.

U-BT Cluj, sezon de vis la prima participare în ABA League

U BT Cluj-Napoca, echipa fanion a baschetului românesc, evoluează în acest sezon în premieră în Liga Adriatică, competiție destinată inițial formațiilor din fosta Iugoslavie. Grație rezultatelor foarte bune din EuroLeague, ardelenii au primit o invitație pe care, în mod firesc, au acceptat-o.

Mai mult, . Înaintea duelului cu Partizan, ”studenții” ocupau locul secund, cu 5 victorii din 7 partide, și visează la un parcurs cât mai lung în Liga Adriatică, turneu în care mai evoluează echipe precum Steaua Roșie, Zadar sau Dubai.

Atmosferă fabuloasă la U-BT Cluj – Partizan Belgrad. Sold-out la meciul anului în baschetul românesc

Partida cu Partizan Belgrad a fost una istorică pentru baschetul românesc. Toate biletele au fost vândute cu o săptămână înainte de meciul din BT Arena. Fanii s-au asigurat din timp că nu vor rata duelul cu una dintre cele mai iubite formații din Europa. Nici primarul Emil Boc nu a ratat evenimentul.

au afișat o scenografie de senzație în Sala Polivalentă. Mii de inimioare roșii desenate pe hârtii albe au înconjurat o grafică a arenei și a clădirilor istorice din centrul orașului Cluj-Napoca. De la un capăt la celălalt al sălii, fanii au scandat în favoarea ”studenților”, care au reușit să se ridice la nivelul adversarului.

Istoria duelului dintre U-BT Cluj și Partizan

Primele două sferturi au fost echilibrate, cu un ușor avantaj pentru Partizan. Ardelenii nu au intrat cu trac în joc, deși aveau în față una dintre marile echipe ale Europei, și chiar au condus cu 10 puncte, însă, treptat, sârbii au revenit, iar la pauză scorul arăta 46-38 în favoarea oaspeților.

U BT Cluj s-a ținut aproape de sârbi până la finalul jocului din Sala Polivalentă. Jucătorii lui Mihai Silvășan au încercat să restabilească egalitatea pe tabelă și au fost aproape, însă Partizan a arătat că are experiența meciurilor de foc din Euroligă și, în final, s-a impus cu 92-85.

Cât de mare este Partizan Belgrad

Partizan Belgrad este una dintre cele mai mari și respectate echipe de baschet din Europa, un adevărat colos al sportului continental. Clubul are un palmares impresionant, care include câștigarea Euroligii în 1992, multiple titluri în ABA League, dar și o dominare constantă în campionatul Serbiei.

Dimensiunea clubului se simte și în atmosfera unică pe care fanii o creează la meciuri. Sala Aleksandar Nikolić, cunoscută drept „Pionir”, devine de fiecare dată un vulcan de pasiune, fiind considerată una dintre cele mai dificile arene pentru echipele oaspete din întreaga Europă.