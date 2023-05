Clujeanca, terorizată de ciori: “M-a lovit în cap cu ciocul. Abia am reușit să fug”

Incident neobișnuit într-un cartier din Cluj, unde o femeie a fost atacată de o cioară. Pasărea a agresat-o fără niciun motiv și a zgâriat-o cu ciocul. Femeia a trecut prin clipe teribile. Aceasta nu a mai ieșit din casă de câteva zile. Cercetătorii explică că de obicei , însă în perioada în care își cresc puii pot deveni agresive dacă simt o amenințare.

Clujeanca, atacată de ciori

Ciorile sunt păsări foarte protective și pot deveni agresive atunci când simt că cineva se află în zona lor de cuibărit sau în apropierea puilor. Ele își apără teritoriul și resursele alimentare și pot recurge la atacuri de avertizare pentru a alunga intrușii. Atunci când oamenii se apropie prea mult de cuibul sau de puii lor, ciorile pot percepe aceasta ca o amenințare.

„Cioara care m-a atacat lovindu-mă în cap cu ciocul, fără motiv, duminică după-masă când m-am dus să culeg flori din grădinița din spatele blocului. Degeaba am strigat din toate puterile că nu a ieșit nimeni! Abia am reușit să fug până în casă, împiedicându-mă și căzând, luxându-mi glezna, căci la strigătul meu au venit și alte ciori. Am fotografiat din casă, cioara care s-a așezat pe un trunchi de copac în fața balconului meu.

Alte 5 persoane din vecini au pățit ceva asemănător, astfel s-a creat o stare de panică încât îți este și teamă să mai ieși din bloc. Rog să nu se mai hrănească ciorile și celelalte păsări in aceasta zonă pentru ca acestea să se deplaseze în altă parte”, a spus clujeanca.

Ciorile din parcul IOR devin tot mai agresive

Ciorile din Parcul IOR din București devin din ce în ce mai agresive și atacă locuitorii. Într-un incident recent, o femeie care se plimba în parc cu cățelul ei a fost surprinsă de un stol de ciori. Ea a povestit pe pagina de Facebook “Cetățean Sector 3” că a fost atacată în mod neașteptat. În timp ce se afla la ieșirea din parc, o cioară a început să croncăne agresiv la ea și la cățelul ei.

“Azi, dimi, la venirea acasă din parc cu potaia, îmi tremurau picioarele, nu alta. Am fost atacată. Brutal, n-am avut nici cel mai mic indiciu că o să fiu luată cu asalt!

Eram la ieșirea din parc și era un cioromete din ăsta, da` mare cât o găină, care croncănea foarte agresiv la mine și la cuțulica mea (care de astă dată n-a fost clonțoasă). Eu, plină de glume ca de obicei, îi răspund: ‘lasă gura aia mare, că mi-ai făcut urechile praf! Gura, că m-am săturat de voi, ați ajuns să sfârtecați și porumbeii!’.

Ăla, nimic, urla de-a dreptul spre mine! Când am depășit croncănitoarea, a venit alta din spate și mi-a înfipt ghearele-n elasticul de la păr de am crezut că mă scăp pe mine de frică și de uimire! Chiar m-a durut rău, nu știu dacă nu mi-a și smuls ceva păr din coadă”, a povestit femeia.

Specialiștii spun că ciorile , iar în anumite situații pot deveni agresive. Dacă ciorile au fost hrănite în mod regulat de oameni, ele pot asocia prezența umană cu o sursă de hrană și pot deveni mai “curajoase” și mai agresive în încercarea de a obține mâncare.