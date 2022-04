Clujenii acuză eliminarea lui Susic, dar piciorul lui Darius Olaru arată ca după „război”. Care e verdictul medicilor. Foto

a acuzat maniera de arbitraj a lui Istvan Kovacs la meciul cu FCSB și eliminarea lui Mateo Susic, omul pe care voia să îl scoată din echipă înainte de meci, așa cum .

Darius Olaru a ieșit destul de șifonat după faultul lui Mateo Susic, care l-a scos din joc

Darius Olaru a avut nevoie de îngrijri medicale timp de câteva minute pentru care fundașul lui CFR Cluj a văzut cartonașul roșu, eroare care în cele din urmă a fost fatală pentru campioana României.

ADVERTISEMENT

Președintele ardelenilor, Cristi Balaj a declarat că e „curios dacă Istvan Kovacs va mai arăta cartonașul roșu la o astfel de fază în Champions League”, însă imaginea cu piciorul mijlocașului FCSB publicată de vorbește de la sine.

Darius Olaru a fost scos pe brațe de pe teren în minutul 43 al partidei și a fost transportat direct la spital, unde a primit îngrijiri.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Gigi Becali despre starea lui Darius Olaru: „Nu-l mai simțea, de asta a mers la spital”

Staff-ul medical al FCSB-ului a luat decizia să îl transporte de urgență la spital pe jucător după ce acesta a spus că i-a amorțit piciorul, lucru confirmat și de : „Ultima informație pe care am primit-o aseară este că are o contuzie pe tibie. I-am spus lui MM: «Să vezi că nu are fractură». Și e adevărat. S-a dus la spital pentru că nu mai simțea piciorul”.

Cel care a dezvăluit diagnosticul fusese antrenorul principal de la FCSB, Toni Petrea, imediat după meciul de duminică seara: „Olaru a fost la spital, i s-a făcut o radiografie. Se pare că nu e fractură, ci mai degrabă o contuzie”, a explicat Gigi Becali la Pro Arena.

ADVERTISEMENT

Pierderea lui Darius Olaru s-a simțit în jocul echipei lui Toni Petrea, care a pierdut din viteză, iar intrarea lui Malcom Edjouma nu a reușit să suplinească lipsa acestuia: „Se pare că Olaru are doar o contuzie, nu o fractură. Când a ieșit, spunea că nu mai simte piciorul, ne-am speriat”, a spus la conferința de presă antrenorul FCSB-ului.

În acest sezon din Casa Pariurilor Liga 1, Darius Olaru a reușit 3 goluri și nu mai puțin de 10 asisst-uri în 30 de meciuri și este evaluat conform Transfermarkt la patru milioane de euro.

ADVERTISEMENT