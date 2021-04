Clujenii contraatacă după succesul chinuit cu Dinamo: ”Nu ni s-au dat două penalty-uri”

Managerul sportiv al clubului CFR Cluj, Marius Bilaşco, a contratacat furibun la finalul meciului cu Dinamo, din etapa a 29-a din Liga 1, și consideră că formația sa a fost privată de două penalty-uri.

Campioana en-titre s-a impus greu cu 1-0, în ciuda faptului că bucureștenii au jucat în dubla inferioritate încă din prima repriză.

Arbitrul Marcel Bîrsan l-a eliminat ușor pe Paul Anton, după ce mijlocașul dinamovist a făcut un fault la centrul terenului. Câteva minute mai târziu, Florin Bejan a fost și el eliminat pentru cumul de cartonașe galbene.

Clujenii sunt de părere că eliminările de la Dinamo au fost corecte

”Am suferit, ne-am chinuit, dar până la urmă e foarte important că am reușit să marcăm. Am avut multe ocazii, mingea nu a vrut să intre în poartă, dar băieții au fost consecvenți și până la urmă am fost răsplătiți”, a declarat Marius Bilașco.

”Eliminările cred că au fost corecte, nu văd de unde atâta nervozitate. Noi am avut două penalty-uri nedate în repriza secunde, faultul la Omrani și hențul la Puljic, dar văd că se vorbește doar despre acele eliminări care cred că sunt corecte.

Înțeleg supărarea celor de la Dinamo, dar trebuie să rămânem echilibrați. Suntem în luptă cu FCSB și Craiova, sunt jocuri extrem de dificile de acum încolo, presiunea e mare, dar ar trebui să fim echilibrați”, a mai spus oficialul clujenilor la finalul întâlnirii cu Dinamo.

În ciuda faptului că CFR Cluj s-a chinuit pentru a obține victoria în meciul cu Dinamo, jucătorii lui Edi Iordănescu văd partea plină a paharului și sunt mulțumiți că au venit la un punct în spatele liderului FCSB.

Suporterii ”câinilor” din Peluza Cătălin Hîldan l-au atacat pe Marcel Bîrsan, arbitrul meciului dintre CFR Cluj și Dinamo, care i-a eliminat în prima repriză pe Paul Anton și pe Florin Bejan. De asemenea, Cătălin Hîldan Jr., nepotul ”Unicului Căpitan”, a avut un mesaj agresiv pe Facebook la adresa lui Bîrsan, pentru deciziile controversate.

Fostul mare arbitru Ion Crăciunescu a reacționat după prima repriză dintre Dinamo și CFR Cluj și consideră că Paul Anton merita al doilea cartonaș galben, însă nu a fost deloc de acord cu eliminarea lui Florin Bejan.

