Clujenii răsuflă ușurați după victoria dramatică din meciul cu Viitorul: „Bălgrădean să dea o bere!”

Jucătorii CFR-ului sunt eliberați după golul lui Ovidiu Hoban de la ultima fază a partidei cu Viitorul. Portarul Bălgrădean făcuse o eroare incredibilă la golul constănțenilor, dar a fost salvat de colegi și campioana rămâne în coasta liderului din Casa Pariurilor Liga 1, FCSB.

CFR-ul a câștigat cu 2-1 meciul cu Viitorul Constanța, după ce ardelenii au fost salvați în minutul 93 de veteranul Ovidiu Hoban.

Gafa imensă comisă de Bălgrădean la golul egalizator marcat de constănțeni putea să o coste scump pe campioană, căreia i-a mai trecut o dată glonțul pe la ureche în minutul 65, când lovitura de cap a lui George Ganea a lovit bara.

Ovidiu Hoban a fost eroul clujenilor în finalul partidei din Gruia și a reușit să împingă în mingea în poartă, după ce Alexandru Chipciu a trimis mingea în bară. La final, mijlocașul defensiv de 38 de ani a declarat că echipa sa a meritat victoria fără doar și poate, deși Viitorul a avut și o bară: „Am marcat când a trebuit, dar important e că am câștigat. Să dea Bălgrădean la toți băieții o bere. Din punctul meu de vedere, Viitorul nu a avut ocazii clare. E o victorie meritată.

Veteranul campioanei a fost extrem de fericit pentru cele trei puncte și deja se gândește la meciul de la Botoșani, care a făcut un meci fabulos, fără Denis Haruț și a revenit cu Chindia Târgoviște de la 2-0 și a câștigat partida: „Urmează meciul cu Botoșani, un meci greu, dar vrem să continuăm la fel și să câștigăm. Mă simt ca la 38 de ani, muncim zi de zi și mă bucur că se materializează lucrurile pe teren”, a declarat Hoban la finalul partidei.

Căpitanul Mario Camora consideră însă că CFR Cluj a făcut un meci bun, chiar dacă a fost o partidă echilibrată, iar portughezul a acuzat golul caraghios primit de Bălgrădean:„A fost un meci echilibrat, dar echipa a jucat bine. Ne-a scăzut puțin moralul după golul lor, dar dacă crezi în șansa ta reușim să câștigăm, chiar și la ultima fază”.

Mario Camora nu se bucură pentru pasa decisivă la golul lui Cătălin Itu, însă a dezvăluit că muncește ore întregi după finalul antrenamentelor, exersând loviturile libere: „Cele mai importante sunt cele trei puncte, nu că am dat eu pasă decisivă. Eu mă antrenez mult, câteva ore după antrenament ca să centrez”, a mai spus jucătorul echipei naționale.

Căpitanul lui CFR Cluj este încântat de faptul că echipa sa nu a pierdut de când Edi Iordănescu a preluat echipa și consideră experiența grupului decide jocurile în momentele importante: „Asta a fost arma mea de când am venit la CFR și mă bucur că încă dau centrări bune. Mister știe ce are nevoie, el știe mai bine, el încă nu a pierdut și asta ne dă un moral bun. E o presiune mare pe noi, dar avem experiență, asta face parte din fotbal și suntem învățați cu acest tip de presiune”.

Cătălin Itu a fost și el foarte fericit după ce a reușit să marcheze primul din acest sezon pentru CFR Cluj. Jucătorul de 18 ani îi ia apărarea lui Cristi Bălgrădean și consideră i se poate întâmpla oricărui fotbalist să greșească: „Sunt foarte fericit că am reușit să marchez, mă bucur și pentru Ovi și pentru colegii mei pentru că am făcut acest pas înainte. Fiecare jucător greșește, se mai întâmplă, Cristi muncește bine și va fi bine în continuare.

„Mi-am propus să înscriu încă de la începutul sezonului, sunt fericit că am marcat, a fost o încărcătură mare pentru mine. Noi suntem interesați să muncim cât mai mult, să adunăm puncte și să trecem din nou pe locul 1, unde am fost în ultimele trei sezoane. Echipa noastră are multe calități și multă experiență” – Cătălin Itu