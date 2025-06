CNA, măsură anti-horoscop. Neti Sandu „nu are bază științifică”. Ce se va întâmpla cu rubrica ei de la Știrile PRO TV

CNA intră tare în rubricile de horoscop de la televizor și radio, ca urmare a unei solicitări venite din partea Ministerului Educației. Direct vizată de schimbare este, printre alți numerologi și astrologi, celebra Neti Sandu de la Știrile PRO TV.

CNA, lovitură pentru rubrica horoscop prezentată de Neti Sandu la PRO TV

a adoptat o modificare a regulamentului care vizează emisiunile sau rubricile tv unde se prezintă teme legate de numerologie sau previziuni astrologice. CNA dorește ca înainte de orice horoscop prezentat la tv să se dea un mesaj prin care telespectatorii să fie înștiințați că acest domeniu nu are fundamente științifice.

Concret, textul pe care și ar putea fi obligată să îl citească (sau va fi prezentat ca un disclaimer general pe ecran, nu se știe deocamdată dacă sub vorbă audio sau/și scrisă) este următorul: „Informaţiile din acest program nu au bază ştiinţifică”. Potrivit textul a fost convenit de membrii CNA, cu excepția unuia singur, iar cel care a definitivat varianta finală a articolului introdus în regulament este Mircea Toma.

Cine e membrul CNA care s-a opus schimbării regulamentului: „Este o măsură abuzivă”

Așa cum spuneam, a existat și un vot împotrivă, explicat apoi. Georgică Severin, unul dintre cei care fac parte din CNA este de acord cu măsura anti-horoscop, ba chiar o consideră una abuzivă. Severin susține că acest noul articol din regulamentul CNA contrazice Codul Muncii, iar angajații de la consiliu și-ar depăși cumva atribuțiile.

„Am votat împotrivă pentru că mi se pare că este o măsură abuzivă. Intră în contradicţie cu legislaţia stabilită de Codul Munci şi ne depăşim competenţele. În acelaşi timp, intrăm într-un război personal al unor categorii profesionale contra altora”, este poziția lui Severin, conform sursei menționate.

Nu doar Neti Sandu este vizată aici, ea fiind, totuși, cea mai veche astrologă din România, o prezență de peste 20 de ani pe micile ecrane la știrile de dimineață de la PRO TV. Luați la vizor sunt toți astrologii și numerologii care vor apărea în diferite emisiuni, chiar și cele de divertisment, precum gemenele Timofte, Cristina Demetrescu sau Mariana Cojocaru.

Neti Sandu s-a apucat de astrologie după Revoluție. Când citește în stele pentru ea

Într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp pentru revista Avantaje, Neti Sandu a povestit cum a ajuns să intre în lumea astrelor. A urmat cursuri de astrologie imediat după Revoluția din decembrie 1989, încercând să își lămurească anumite frământări legate de viață și destin.

„Aveam nevoie să-mi dau răspunsuri și, după Revoluție, am descoperit unele cursuri și am zis să mă duc și eu să văd cu ce se mănâncă. Acolo am fost captivată de cantitatea aceea mare de informații și cum aș putea să o folosesc, ca după aceea să văd dacă aflu ceva. Astfel că întâi a trebuit să învăț și după aceea să văd dacă-mi folosește. Din curiozitate”, a relatat Neti Sandu despre începuturile în astrologie.

Neti Sandu a mai povestit un lucru cu care cu siguranță membrii CNA nu pot fi de acord când vine vorba de horoscop. Vedeta PRO TV a mărturisit, în cadrul interviului pentru revista pomenită mai sus, că a ajuns să își ghideze viața, în momentele-cheie, după mișcările planetare: „Țin cont doar așa: dacă am de ales între două zile – una care e mai grea, cu cinci cuadraturi și alta care nu are niciuna sau niciun aspect, o aleg pe aia fără aspect ca să nu-mi dau singură cu parul în cap”.