CNCD, prima reacție după acuzațiile de la FCSB – Rapid 3-3: ”Se pedepsește cu închisoare de la șase luni la trei ani”

Cristian Jura, secretar de stat și membru în Colegiul Director al CNCD, a reacționat după ce Marius Șumudică a acuzat că el și jucătorii săi au fost victimele rasismului la .

Reacția lui Cristian Jura, reprezentant CNCD, în scandalul rasismului de la FCSB – Rapid

Șumudică s-a gândit să își scoată elevii câteva minute de pe teren, cu scopul de a trage un semnal de alarmă față de insultele adresate de fanii roș-albaștrilor. Cristian Jura a subliniat că nu este prima oară când au loc astfel de incidente la derby. Reprezentantul CNCD a menționat că Marius Șumudică și clubul alb-vișiniu pot să meargă în instanță pentru a solicita sancționarea penală a celor vinovați.

ADVERTISEMENT

”În primul rând, subliniez faptul că există deja un istoric al unor astfel de manifestări la meciurile dintre FCSB și Rapid. În noiembrie 2023, Gruparea din Giulești a anunțat că a făcut o plângere penală împotriva suporterilor FCSB-ului, cei care au afișat mai multe mesaje rasiste. Ce s-a întâmplat cu acea plângere penală? A fost soluționată? În ce stadiu este? Nu am nicio informație în acest sens.

Este o situație pe care, din păcate, începem să o vedem din ce în ce mai des. În conformitate cu Regulamentul Disciplinar al FRF/LPF, responsabilitatea pentru comportamentul spectatorilor le revine clubului gazdă și clubului vizitator.

ADVERTISEMENT

Jura: ”Se pedepsește cu închisoare de la șase luni la trei ani”

Pe de altă parte, mai există două texte de lege incidente, un articol din Codul Penal și o lege care este mai puțin cunoscută. Codul Penal prevede la Articolul 369 ’Incitarea la violență, ură sau discriminare’ că: ’Incitarea publicului, prin orice mijloace, la violență, ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane sau împotriva unei persoane, pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA, considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorității unei persoane în raport cu celelalte, se pedepsește cu închisoare de la șase luni la trei ani sau cu amendă.’

Legea, despre care cred că este mai puțin cunoscută, este Legea nr. 2/2021 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea anti țigănismului, unde pedepsele sunt mult mai severe. Și un alt element important este dacă arbitrul a făcut mențiuni în raportul de joc.

ADVERTISEMENT

Având în vedere toate aceste elemente, le revine domnului Șumudică și Clubului Rapid București să decidă și să își asume acțiunile legale, indiferent de natura lor, pe care doresc să le întreprindă”, a declarat Cristian Jura, conform .

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică, deranjat de scandările rasiste de pe Arena Națională

a dezvăluit că a vrut să scoată pentru câteva minute Rapidul de pe teren din cauza insultelor rasiste: ”Ce am trăit aici astăzi… am vrut să opresc meciul, fiindcă nu este normal să se scandeze, să fie ură de rasă. Pentru mine, ceea ce se strigă… Am vrut să scot echipa de pe teren! Am vrut, am încercat, dar mingea era în joc. Am încercat să o scot, să-i aduc la margine, să tragem un semnal de alarmă. Nu mi se pare normal”.