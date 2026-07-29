Sport

CNI a anunțat că lucrările la „bijuteria” de 25 de milioane de euro au fost finalizate: „Este o investiție în oameni”

România inaugurează noua Sală Polivalentă din Tulcea, o investiție de aproximativ 25 de milioane de euro. Arena are 4.670 de locuri și va găzdui primul eveniment oficial odată cu debutul FIBA U18 Women's EuroBasket 2026
Alex Bodnariu
29.07.2026 | 09:45
CNI a anuntat ca lucrarile la bijuteria de 25 de milioane de euro au fost finalizate Este o investitie in oameni
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S-a deschis una dintre cele mai moderne săli polivalente din România! Investiție uriașă la Tulcea
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România are o nouă sală polivalentă. Lucrările la Arena din Tulcea au fost declarate finalizate, iar vineri, 31 iulie, sala va fi inaugurată cu un meci de baschet. Investiția totală a fost de aproximativ 25 de milioane de euro.

S-a deschis una dintre cele mai moderne săli polivalente din România! Investiție uriașă la Tulcea

Noua Sală Polivalentă are o capacitate de 4.670 de locuri, fiind proiectată pentru competiții de handbal, baschet, volei, tenis și alte discipline sportive. Arena a fost realizată prin Compania Națională de Investiții (CNI), iar beneficiarul proiectului este Consiliul Județean Tulcea. Valoarea totală a investiției se ridică la aproximativ 124,7 milioane de lei, echivalentul a circa 25 de milioane de euro.

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Pe lângă terenul principal, sala dispune de un teren de antrenament amplasat la subsol, construit chiar sub suprafața principală de joc. De asemenea, au fost amenajate vestiare moderne pentru sportivi și oficiali, spații dedicate presei, o sală de conferințe și o parcare subterană.

Moment istoric pentru sportul românesc! O nouă arenă ultramodernă va fi inaugurată vineri

Noua arenă a fost concepută ca un spațiu multifuncțional, capabil să găzduiască nu doar întreceri sportive, ci și concerte, spectacole, expoziții și alte evenimente cu public numeros. Construcția a suferit întârzieri față de termenele stabilite inițial. Lucrările au fost afectate inclusiv de probleme tehnice generate de pânza freatică ridicată din zonă, însă investiția a fost dusă la bun sfârșit.

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„Finalizarea Sălii Polivalente din Tulcea reprezintă încă un pas în misiunea Companiei Naționale de Investiții de a dezvolta infrastructura publică din România prin proiecte durabile, care răspund nevoilor comunităților. Mai mult decât o investiție în infrastructură, acest obiectiv este o investiție în oameni, în performanță și în viitorul municipiului Tulcea – un spațiu în care sportul, cultura și comunitatea se vor întâlni pentru a crea noi oportunități și noi performanțe”, se arată în comunicatul CNI.

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S-a deschis una dintre cele mai moderne săli polivalente din România! Investiție uriașă la Tulcea
S-a deschis una dintre cele mai moderne săli polivalente din România! Investiție uriașă la Tulcea

Noua Sală Polivalentă din Tulcea va găzdui primul eveniment sportiv oficial vineri, 31 iulie, când va debuta FIBA U18 Women’s EuroBasket 2026 – Division B. Meciul inaugural al arenei va fi confruntarea dintre Portugalia U18 și Olanda U18, programată de la ora 13:30.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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