Co-finanțare de 25 de milioane de euro pentru noul stadion Dinamo: ”Avem banii, putem începe!”. Video

De ani buni suporterii lui Dinamo așteaptă construirea unui stadion modern, însă acest lucru s-a tot întârziat. Compania Națională de Investiții a cerut autorităților locale o co-finanțare de 25% pentru începerea lucrărilor, iar primarul Sectorului 2 al Capitalei, Rareș Hopincă, este de acord să aloce suma de 25 de milioane de euro.

25 de milioane de euro, co-finanțare pentru construirea stadionului Dinamo

Într-o la care au mai participat Ionuț Popa și Ionuț Lupescu, șeful, respectiv președintele de imagine al CS Dinamo, edilul Sectorului 2 a anunțat că va fi reconstruit întreg complexul din Ștefan cel Mare.

”E un moment important pentru întreg Sectorul 2, facem primii pași pentru co-finanțarea Arenei Multifuncționale Dinamo. Și mai mult decât atât, pentru deschiderea noului Parc Sportiv. Am supus spre aprobare Consiliului Local, iar ședința va avea loc marți, 16 decembrie, co-finanțarea stadionului Dinamo cu 25% din lucrările de construcții și montaj, conform devizului general deja atribuit prin licitație publică.

Concret, Sectorul 2 va co-finanța proiectul cu aproape 125 milioane de lei, aproximativ 25 de milioane de euro, ceea ce va permite emiterea ordinului de începere a lucrărilor de îndată!

Sectorul 2 va vira până la finalul acestui an, către CNI, aproximativ 37 de milioane de lei, iar anul viitor încă 43, aproape 44 de milioane de lei. Asta înseamnă că îndeplinim toate condițiile pentru a începe lucrările la începutul anului viitor”, a declarat Rareș Hopincă.

Când vor începe lucrările la Parcul Sportiv Dinamo

Primarul Sectorului 2 a explicat că noul Parc Sportiv Dinamo va fi în majoritate dedicat activităților sportive și a precizat că își dorește ca lucrările să se desfășoare în același timp cu .

”Am găsit, după o analiză de aproximativ 4 luni, împreună cu CS Dinamo, o formulă de colaborare complexă, care vizează nu doar construirea stadionului, ci un parteneriat pe termen lung între administrația locală și Clubul Sportiv Dinamo.

Asta înseamnă că vom redeschide întreg Parcul Sportiv Dinamo pentru comunitate, asta înseamnă un nou parc de aproximativ 20 de hectare în mijlocul orașului, pe șoseaua Ștefan cel Mare.

Va avea funcțiune preponderent sportivă, vom construi o nouă pistă de alergare, vom amenaja zone de recreere, vom reface spațiile deja existente în complex și vom face noi spații de relaxare. Lucrările se vor desfășura concomitent cu cele de la stadionul Dinamo.

Ne dorim ca toate lucrările de la Parcul Sportiv să se desfășoare concomitent cu șantierul de la Arena Multifuncțională Dinamo. Odată cu finalizarea stadionului, vom avea și noul hub sportiv Dinamo gata pentru comunitatea. Lucrările se fac etapizat”, a afirmat el.

Sprijin pentru copiii din Sectorul 2

Rareș Hopincă a anunțat că o parte din biletele ce vor fi comercializate la diferite activități sportive vor ajunge cu titlu gratuit la elevii din Sectorul 2, în încercarea de a-i atrage pe tineri către sport.

”Mă bucur că CS Dinamo a fost de acord ca un număr de până la 30% din biletele comercializate de ei să fie oferite cu titlu gratuit pentru copiii din rețeaua școlară a Sectorului 2. Sper să ducem cât mai mulți copii către sport.

De asemenea, în fiecare vară, Clubul Sportiv Dinamo va organiza pentru copiii din Sectorului 2 ‘Vacanță la Dinamo’, un program de instruire pentru toți copiii care își doresc asta”, a mai spus Rareș Hopincă.

Ionuț Lupescu, promisiune fermă pentru FC Dinamo

Directorul de imagine al CS Dinamo, Ionuț Lupescu, care în trecut , a promis că pe noua arenă va putea să joace și FC Dinamo, echipa din SuperLiga.

”Mă bucur foarte mult că am reușit să găsim în domnul primar un partener care a înțeles ce înseamnă Parcul Sportiv Dinamo. E păcat ca un astfel de hub de 20 de hectare, care nu mai există într-o altă capitală europeană, să nu se dezvolte.

Eu sunt un produs al acestui sector, la fel ca mulți alți dinamoviști. Mă bucur că domnul primar a aderat la ideea acestui hub sportiv, care să deschidă ideea de sport de masă. A venit timpul, după 35 de ani, să găsim înțelegere pentru ca toți copiii din Sectorul 2 să se dezvolte. E important ca această bază să fie modernizată și să ajungă la nivel european.

Cu toate că în aprilie am semnat cu Guvernul aprobarea pentru noul stadion, nu cred că a fost o misiune ușoară pentru Sectorul 2 pentru a acoperi această sumă. Mă bucur că am găsit soluții, dar n-am stat să ne plângem.

Am pornit pe un drum foarte bun, va fi un viitor minunat pentru toți copiii din Sectorul 2. Indiferent că suntem sau nu parteneri, FC Dinamo va juca acolo cu siguranță!”, a precizat Lupescu.

Președintele CS Dinamo, încântat de noul parteneriat

La rândul său, președintele CS Dinamo, Ionuț Popa, a ținut să adauge că noul complex sportiv va fi unul de nivel înalt care va acoperi nevoile sportive ale întregului sector.

”Vreau să mulțumesc Primăriei Sectorului 2 pentru că a răspuns pozitiv acestui proiect foarte important pentru toată comunitatea și tot sportul românesc. Este un complex sportiv, are multiple săli de antrenament, va completa nevoile de infrastructură ale sectorului.

Întreg Parcul Sportiv va fi transformat într-un hub sportiv. Pe lângă aceste aspecte prezentate, vreau să reconfirm implicarea Clubului Sportiv în sportul de masă. Vom fi un partener de nădejde al comunității”, a explicat Popa.