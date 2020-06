Coadă infernală la Institutul Oncologic Cluj. Sute de pacienţi bolnavi de cancer ținuți în faţa spitalului pentru testarea COVID-19

Sute de persoane stau la coadă la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca pentru a fi testați pentru coronavirus. Rândul se întinde pe sute de metri, iar oamenii sunt în imposibilitate de a păstra distanța socială, informează Digi24.

500 de bolnavi de cancer pe zi trebuie testați

Potrivit managerului institutului, în patru zile au venit circa 2.000 de persoane pentru a se testa, iar tendința este de creștere a fluxului de persoane de la o zi la alta.

Managerul susține că oamenii vin pe bază de programare și sunt respectate măsurile de prevenire a infecției cu COVID-19 însă este contrazis de situația de la fața locului. Coada se întinde pe sute de metri, iar persoanele de acolo nu respectă distanțarea fizică de 1,5 metri.

Aglomerația este provocată de faptul că pacienții vin din mai multe județe ca să-și reia tratamentele întrerupte pe durata stării de urgență când nu au mai putut veni la spital. Alții au nevoie de testarea COVID-19 ca să poată fi operați.

„Am venit cu soția care are o tumoare și trebuie să facă tratamentul la trei săptămâni. Iar cu o zi înainte trebuie să facă testul COVID. Am stat 3 ore la cortul unde se face testul, iar după o oră ni s-a spus să mergem la alt cort, iar toată lumea s-a îngrămădit dincolo, nu s-a mai respectat nimic, nicio ordine și nicio distanță”, a spus un bărbat de la fața locului, potrivit Mediafax.

Mircea Abrudean, prefectul de Cluj, a spus că la Institutul Oncologic vin mai bine de 500 de persoane pe zi și toți trebuie să treacă prin triajul epidemiologic.

„În ultima perioadă oamenii s-au tratat în zonele de unde provin, dar acum au revenit pentru continuarea tratamentelor”, a precizat Abrudean.

